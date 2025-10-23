B1 Inregistrari!
Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului

Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului

Traian Avarvarei
23 oct. 2025, 16:07
Situație bizară în Bistrița: O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Anterior, tot ea obţinuse ordin de protecţie împotriva bărbatului
O femeie și-a bătut fostul iubit și pe mama acestuia. Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. O femeie și-a bătut fostul iubit. Cum s-a întâmplat
  2. Ce a făcut o femeie din Hunedoara

O femeie și-a bătut fostul concubin și pe mama acestuia. Incidentul a avut loc în Bistrița. Femeia a reușit să-l agreseze pe bărbat, deși tot ea obținuse un ordin de protecţie împotriva lui, valabil un an.

O femeie și-a bătut fostul iubit. Cum s-a întâmplat

Tânăra, care are 33 de ani, i-a bătut pe cei doi, miercuri, într-o parcare din oraș. Polițiștii au fost sesizați prin 112.

Femeia e vizată acum de un ordin de restricție provizoriu și nu se mai poate apropia de bărbat. El oricum nu are voie să se apropie de ea, pentru că e vizat de un ordin similar valabil 12 luni.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 33 de ani din Bistriţa l-ar fi agresat fizic pe fostul concubin şi pe mama acestuia în parcarea unui imobil din Bistriţa. Totodată, femeia s-ar fi apropiat de bărbat, deşi împotriva lui este emis ordin de protecţie pentru 12 luni”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

Ce a făcut o femeie din Hunedoara

Situația amintește de cazul unei femei din Hunedoara care, în această vară, și-a bătut partenerul de viață, apoi tot ea a cerut ordin de protecție.

Evident, instanța nu i-a dat câștig de cauză. Judecătorul a respins cererea ca fiind neîntemeiată.

Femeia l-ar fi agresat pe bărbat profitând de faptul că acesta e în stare avansată de ebrietate. Între cei doi avuseseră loc mai multe scandaluri.

