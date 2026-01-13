Ce efecte poate avea frigul extrem asupra organismului

Gerul năpraznic a pus stăpânire pe România și a adus temperaturi extrem de scăzute. În unele zone, termometrele au coborât până la -20 de grade Celsius. Aceste valori pot reprezenta un pericol real pentru sănătate și pot afecta serios organismul.
Medicul Vasi Rădulescu a atras atenția asupra persoanelor vulnerabile, care trebuie să fie mult mai prudente în această perioadă.
Temperaturile extrem de scăzute din această perioadă nu înseamnă doar frig și disconfort, ci pot deveni un pericol real pentru organism. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul Vasi Rădulescu atrage atenția asupra pericolelor gerului puternic. Acesta avertizează că frigul extrem poate agrava afecțiuni deja existente și poate declanșa episoade severe.
Dr. Vasi Rădulescu a venit și cu recomandări importante pentru restul populației. Acesta avertizează că vremea extremă poate ascunde riscuri serioase chiar și în cele mai banale situații. Potrivit medicului, gheața și zăpada depusă pot transforma o simplă deplasare într-o urgență medicală.
„Ceilalți – grijă la deplasare, e zăpadă sau gheață jos. Încălțăminte aderentă, straturi mai multe de haine. Femeile mai în vârstă, care au oase mai poroase din cauza osteoporozei, pot suferi ușor fracturi prin cădere. Limităm deplasările. Mergem ușor, eventual cu un suport, dacă e nevoie. Cereți ajutorul fără rușine, pe drum sau în anumite locuri!”, a mai precizat acesta.