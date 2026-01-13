Gerul năpraznic a pus stăpânire pe România și a adus . În unele zone, termometrele au coborât până la -20 de grade Celsius. Aceste valori pot reprezenta un pericol real pentru sănătate și pot afecta serios organismul.

Medicul Vasi Rădulescu a atras atenția asupra persoanelor vulnerabile, care trebuie să fie mult mai prudente în această perioadă.

Ce efecte poate avea frigul extrem asupra organismului

Temperaturile extrem de scăzute din această perioadă nu înseamnă doar frig și disconfort, ci pot deveni un pericol real pentru organism. Într-o postare pe , medicul Vasi Rădulescu atrage atenția asupra pericolelor gerului puternic. Acesta avertizează că frigul extrem poate agrava afecțiuni deja existente și poate declanșa episoade severe.

„E cumplit de frig afară! Cardiacii trebuie să aibă mare atenție. Frigul acesta intensifică fenomenele de boală cardiacă ischemică și poate amplifica angina pectorală. Nu e de joacă, evenimentele coronariane acute sunt mai frecvente acum, când e foarte frig!