B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Temperaturile scăzute, pericol real pentru sănătate! Dr. Vasi Rădulescu avertizează: „Nu e de joacă”

Temperaturile scăzute, pericol real pentru sănătate! Dr. Vasi Rădulescu avertizează: „Nu e de joacă”

Ana Beatrice
13 ian. 2026, 23:23
Temperaturile scăzute, pericol real pentru sănătate! Dr. Vasi Rădulescu avertizează: „Nu e de joacă”
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce efecte poate avea frigul extrem asupra organismului
  2. De ce poate deveni o simplă plimbare un pericol pe vremea asta

Gerul năpraznic a pus stăpânire pe România și a adus temperaturi extrem de scăzute. În unele zone, termometrele au coborât până la -20 de grade Celsius. Aceste valori pot reprezenta un pericol real pentru sănătate și pot afecta serios organismul.

Medicul Vasi Rădulescu a atras atenția asupra persoanelor vulnerabile, care trebuie să fie mult mai prudente în această perioadă.

Ce efecte poate avea frigul extrem asupra organismului

Temperaturile extrem de scăzute din această perioadă nu înseamnă doar frig și disconfort, ci pot deveni un pericol real pentru organism. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul Vasi Rădulescu atrage atenția asupra pericolelor gerului puternic. Acesta avertizează că frigul extrem poate agrava afecțiuni deja existente și poate declanșa episoade severe.

„E cumplit de frig afară! Cardiacii trebuie să aibă mare atenție. Frigul acesta intensifică fenomenele de boală cardiacă ischemică și poate amplifica angina pectorală. Nu e de joacă, evenimentele coronariane acute sunt mai frecvente acum, când e foarte frig!
Este recomandat ca cei cu probleme de inimă să stea în casă la căldură. Să ia medicația cu sfințenie și să respecte toate recomandările medicilor”, se arată în mesajul acestuia.

De ce poate deveni o simplă plimbare un pericol pe vremea asta

Dr. Vasi Rădulescu a venit și cu recomandări importante pentru restul populației. Acesta avertizează că vremea extremă poate ascunde riscuri serioase chiar și în cele mai banale situații. Potrivit medicului, gheața și zăpada depusă pot transforma o simplă deplasare într-o urgență medicală.

„Ceilalți – grijă la deplasare, e zăpadă sau gheață jos. Încălțăminte aderentă, straturi mai multe de haine. Femeile mai în vârstă, care au oase mai poroase din cauza osteoporozei, pot suferi ușor fracturi prin cădere. Limităm deplasările. Mergem ușor, eventual cu un suport, dacă e nevoie. Cereți ajutorul fără rușine, pe drum sau în anumite locuri!”, a mai precizat acesta.

Tags:
Citește și...
Ger cumplit în Laponia! Reacţia unei românce la -43°C a devenit virală pe TikTok: „Niciodată nu a fost atât de frig” (VIDEO)
Eveniment
Ger cumplit în Laponia! Reacţia unei românce la -43°C a devenit virală pe TikTok: „Niciodată nu a fost atât de frig” (VIDEO)
Anchetă în Iași după ce un copil de 4 ani pe care mama îl lăsase la grădiniță a fost găsit singur pe stradă. Femeia a povestit cum s-a trezit cu poliția și băiatul la ușă
Eveniment
Anchetă în Iași după ce un copil de 4 ani pe care mama îl lăsase la grădiniță a fost găsit singur pe stradă. Femeia a povestit cum s-a trezit cu poliția și băiatul la ușă
Premieră la nivel național! Inteligența artificială, parte din programa școlară pentru liceu
Eveniment
Premieră la nivel național! Inteligența artificială, parte din programa școlară pentru liceu
Cât trebuie să plătească în plus românii care călătoresc însoțiți de animale. Prețul unui bilet de tren sau avion pentru companionii blănoși
Eveniment
Cât trebuie să plătească în plus românii care călătoresc însoțiți de animale. Prețul unui bilet de tren sau avion pentru companionii blănoși
Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
Eveniment
Pacientă bătută de un asistent medical, la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca
Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul
Eveniment
Scenă bizară descoperită în Galați! O femeie decedată era ținută de soțul ei pe canapea. Cum și-a justificat bărbatul gestul
Ion Țiriac, despre adevărul pe care mulți nu vor să-l audă: „Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”
Eveniment
Ion Țiriac, despre adevărul pe care mulți nu vor să-l audă: „Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”
A vizitat 100 de orașe din Europa, dar nu s-ar mai întoarce niciodată în București: „Nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru ce a urmat”. Care sunt motivele
Eveniment
A vizitat 100 de orașe din Europa, dar nu s-ar mai întoarce niciodată în București: „Nimic nu m-ar fi putut pregăti pentru ce a urmat”. Care sunt motivele
Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
Eveniment
Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
Eveniment
Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
Ultima oră
23:31 - Povestea neștiută a lui Iustin HVNDS, de la Survivor. Ce sacrificii a trebuit să facă tânărul pentru o carieră în muzică: „Dormeam prin scări de bloc sau prin parcuri, pe unde apucam”
23:25 - Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști: „Trebuie găsite variante cât se poate de corecte și de cinstite”
23:04 - Bolojan a explicat de ce au crescut taxele locale atât de mult: „Aici nu suntem să le spunem oamenilor ce le place să audă și după aceea să ne batem joc de ei”
23:04 - Un actor de la Hollywood l-a luat în vizor pe Donald Trump: „Este cea mai rea ființă umană. Un infractor”
22:42 - Ger cumplit în Laponia! Reacţia unei românce la -43°C a devenit virală pe TikTok: „Niciodată nu a fost atât de frig” (VIDEO)
22:39 - Bolojan, reacție în scandalul de plagiat al lui Marinescu: Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, dar…
22:31 - SUA crede că e și în avantajul Groenlandei să devină al 51-lea stat american. Ambițiile lui Trump au adus teroare în viețile localnicilor
22:13 - Băluță, atac la Ciucu: „Primarul General este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”
21:53 - Mara Bănică, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare: „Ne mor copiii”. Tragedia care a marcat-o pe jurnalistă
21:47 - După Australia, încă o țară ia o decizie radicală. Franța vrea să interzică rețelele sociale sub 15 ani