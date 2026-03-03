iraniene au provocat victime și distrugeri în Israel, în Ramat Gan fiind distrusă aproape complet o școală. Intervievat, unul dintre elevi a avut o reacție care l-a făcut pe reporter să pufnească în râs.

Școală distrusă în Israel. Reacția unui elev

Reporterul i-a pus întrebări băiatului chiar în fața școlii, grav afectată de un atac cu rachetă.

„Când te uiți la asta – la locul în care obișnuiai să vii în fiecare dimineață – cum te simți?”, întreabă jurnalistul.

Iar elevul răspunde sincer: „E cam ciudat. Vreau să spun că mereu mi-am dorit să fie distrusă școala… dar nu acum”.

Puștiul a răspuns și el amuzat de ce zice, iar reporterul nu se aștepta deloc să audă asta.

Subiectul a fost remarcat de Marius Comper, pe Facebook. Iată momentul din interviu: