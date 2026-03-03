B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un antrenor de fitness arată cum să ții Postul Paștelui fără înfometare. Micul dejun care îți dă energie toată ziua

Un antrenor de fitness arată cum să ții Postul Paștelui fără înfometare. Micul dejun care îți dă energie toată ziua

Ana Maria
03 mart. 2026, 12:39
Sursa foto: captura foto Facebook / Cristi Cristea
Cuprins
  1. Se poate ține Postul Paștelui fără senzația de înfometare?
  2. Ce a mâncat în ziua 5 de post
  3. Mic dejun sănătos în post: De ce este această combinație potrivită

Cum arată un mic dejun sănătos în post? Pentru mulți români, Postul Paștelui înseamnă restricții alimentare drastice, mese monotone și senzația permanentă de foame. Însă, un antrenor de fitness demonstrează că lucrurile pot sta complet diferit.

Cristi Cristea a decis ca în acest an să respecte postul, dar într-un mod echilibrat, fără excese și fără compromisuri majore din punct de vedere nutrițional. Mai exact, a ales să transforme perioada postului într-un stil alimentar organizat, cu preparate simple, dar hrănitoare.

Se poate ține Postul Paștelui fără senzația de înfometare?

Antrenorul Cristi Cristea spune că da. El susține că secretul este organizarea meselor și alegerea unor combinații care oferă sațietate și energie pe termen lung.

Anul acesta mi-am propus să țin tot Postul Paștelui și să o fac echilibrat, fără înfometare și fără să simt că «supraviețuiesc» de la o masă la alta. În perioada următoare o să împărtășesc cu drag rețete simple, sățioase și ușor de pregătit acasă, care chiar te ajută să duci postul cu energie .”

Mesajul său vine în contextul în care multe persoane aleg variante rapide precum covrigii, cartofii prăjiți sau produsele de patiserie de post, care oferă energie pe termen scurt, dar duc rapid la pofte și scăderi de energie.

Ce a mâncat în ziua 5 de post

În cea de-a cincea zi, antrenorul și-a început dimineața cu un mic dejun sănătos în Postul Paștelui, bazat pe ingrediente simple și ușor de găsit: „Poți mânca gustos, echilibrat și cu sens”.

Astăzi este ziua 5, iar aceasta este prima mea masă a zilei, o variantă hrănitoare, care îmi ține de foame, îmi dă energie și nu îmi creează pofte mai târziu. Postul nu trebuie să însemne doar covrigi, cartofi sau foame constantă, poți mânca gustos, echilibrat și cu sens”, a scris Cristi Cristea în descrierea videoclipului publicat pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, el a detaliat și ingredientele folosite:

„Prima masă, ziua 5 de post. Am așa: fulgi de ovăz fierți 2 minute cu apă și puțin lapte de migdale, nucă hidratată, banană, susan, scorțișoară și puțină miere”.

Mic dejun sănătos în post: De ce este această combinație potrivită

Ovăzul este recunoscut pentru conținutul ridicat de fibre și pentru efectul sățios pe care îl oferă. Potrivit unor specialiști, fulgii de ovăz contribuie la stabilizarea glicemiei și la menținerea energiei pentru mai multe ore.

Adăugarea nucilor, a bananei și a susanului oferă grăsimi sănătoase, vitamine și minerale, iar scorțișoara completează gustul și ajută la controlul poftelor.

Astfel, postul nu mai înseamnă lipsă de energie, ci un prilej de a adopta obiceiuri alimentare mai conștiente, sănătoase și mai bine structurate.

