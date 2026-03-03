B1 Inregistrari!
Ce spune Florin Prunea despre povestea de dragoste pe care o trăiește la 57 de ani: „Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 14:08
Florin Prunea și Lăcrămioara Ursu. Sursa foto: Florin Prunea / Facebook
Cuprins
  1. Florin Prunea: Nu sunt un om foarte romantic
  2. Prunea: Sunt extrem de iubăreț cu nepoții mei

Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale de fotbal, a vorbit deschis despre viața sa personală. La 57 de ani, acesta se bucură de o relație fericită cu iubita sa, Lăcrămioara, și de o familie extinsă, incluzându-și fiica adoptivă și nepoții.

Florin Prunea: Nu sunt un om foarte romantic

În prezent, Prunea trăiește o poveste de dragoste cu Lăcrămioara, cu care apare frecvent în fotografii pe rețelele sociale.

Întrebat de VIVA! dacă e un om romantic și-i place să-și surprindă iubita cu gesturi speciale, fostul fotbalist a răspuns: „Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”.

Amintim că Prunea a vorbit și în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura” despre despărțirea de fosta soție, Lidia: „Suntem în șucăr (n.r. scandal) de un an de zile. Nu mă mai înțeleg cu ea. E scandalul cât casa. Ea este o femeie rănită și o femeie rănită este în stare să facă orice”.

Noua parteneră a lui Florin Prunea este Lăcrămioara Ursu, o politiciană din Iași.

Prunea: Sunt extrem de iubăreț cu nepoții mei

Fostul portar a spus și povestea Andrei, fiica adoptivă a sa și a fostei soții, pe care au înfiat-o când avea doar două săptămâni: „Ea a apărut în viața noastră când nu ne mai așteptam. Am făcut sacrificii enorme ce au ținut de partea medicală, însă, având prieteni care și ei la rândul lor au trecut prin aceleași greutăți, am mers și am adoptat-o pe Andra pe când avea doar două săptămâni. Apariția ei a fost o minune de la Dumnezeu, iar acum avem doi nepoți fantastici cu care îmi place să stau mai mereu. Ea are o familie foarte frumoasă și o viață extraordinară”.

Florin Prunea e tare mândru de nepoții lui: „Sunt extrem de iubăreț cu nepoții mei. Mă topesc când îi văd și mi-aș dori să stau tot timpul cu ei. Când vin la mine, îi mai iau de la școală și îi duc peste tot – la circ, în parc etc. Îi iubesc foarte mult. E un alt fel de iubire”.

