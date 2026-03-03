B1 Inregistrari!
Peste 100 de elevi români sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu. O parte au cerut să participe la cursuri online

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 15:05
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Peste 100 de elevi din toată ţara sunt blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu. Câțiva au cerut să participe la cursuri online. Restul vor primi absențe.

Elevi și profesori români, blocați în Orientul Mijlociu

75 dintre elevi sunt din judeţul Suceava. 21 dintre aceștia au cerut să participe la cursuri online. În rest, cu toții vor primi absențe în catalog și, cel mai probabil, părinții vor face demersurile necesare pentru ca acestea să fie motivate.

De asemenea, 16 profesori nu au putut reveni în țară din diferite locuri. Ei au făcut solicitare pentru a fi supliniți, iar școlile au găsit alte cadre didactice pentru orele respective, informează Observator News.

Printre cei aflați departe de casă se mai numără și 31 de elevi și 10 profesori de la 17 şcoli din județul Neamț.

De asemenea, sunt 28 de elevi din Vrancea, și ei însoțiți de o profesoară, blocați în Dubai. Aceasta a vorbit despre excursie ca fiind educativă: „Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru”.

