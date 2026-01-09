B1 Inregistrari!
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură

Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 10:05
Avertismentul IGSU pentru populație: Atenţie la gheaţă! Lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
IGSU atrage atenția oamenilor că există risc de alunecare pe gheață. Sursa foto: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania / Facebook

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția oamenilor că există risc de alunecare pe gheață, după ploile, ninsorile și temperaturile scăzute din ultima vreme.

„După o noapte extrem de rece în mare parte din țară, atenție la gheață! Un singur pas greșit poate duce la o fractură.

Lasă acasă pantofii pentru vreme bună… pe gheață contează aderența, nu stilul! Folosește încălțămintea de iarnă, branțuri antiderapante și mergi cu grijă pentru a evita căzăturile.

Îndepărtarea zăpezii, gheții și țurțurilor din fața locuinței sau firmei nu este doar o datorie civică, ci și o obligație legală!”, a transmis IGSU, pe Facebook.

Camerele de gardă, pline de oameni care au alunecat pe gheață

De altfel, deja camerele de gardă sunt pline cu pacienți ajunși la spital după ce au alunecat pe gheață. În multe dintre cazuri, accidentele s-au soldat cu entorse sau fracturi.

La Cluj, de exemplu, medicii de la Spitalul de Ortopedie sunt depășiți de numărul mare de pacienți. Indiferent dacă sunt aduși cu ambulanța sau de către aparținători, pacienții sunt nevoiți să aștepte pe holuri până să fie consultați. Numărul cazurilor este mult peste media obișnuită, iar personalul medical face față cu greu acestui val de urgențe.

