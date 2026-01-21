O tentativă de suicid la metrou Brâncoveanu a generat scene de groază miercuri după-amiază, 21 ianuarie 2026, după ce o persoană de sex feminin s-a aruncat sub roțile unei granituri de tren.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14, pe linia 1 al stației Constantin Brâncoveanu, provocând blocarea imediată a circulație.

Care este starea femeii

Victima, o femeie în vârstă de 60 de ani, a fost extrasă de sub garnitura de metrou de către echipajele de intervenție.

În urma evaluării medicale, s-a constatat că femeia prezenta multiple traumatisme grave. Aceasta a fost preluată de medici și transportată de urgență șa Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni pentru îngrijiri medicale.

Imediat după producerea evenimentului, personalul de la a solicitat sprijinul echipajelor de SMURD și al organelor de specialitate. La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de descarcerare, Detașamentul special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Cum se circulă la ora actuală

În urma evenimentului tragic, Metrorex a anunțat reorganizarea traficul de pe Magistrala 2. Până la finalizarea cercetărilor și eliberarea căii de rulare, circulația trenurilor s-a desfășurat în regim special: Între stațiile Piața Sudului și Eroii Revoluției, pe firul 2, s-a circulat în sistem pendulă. Între stațiile Tudor Arghezi și Piața Sudului, pe firul 1, s-a aplicat aceeași metodă de transport.

Călătorii aflați în trenuri au fost informați permanent prin sistemul de sonorizare despre modificările de traseu și timpii de așteptare pentru stabilirea circumstanțelor

Anchetă deschisă pentru tentativă de suicid

Reprezentanții Metrorex și organele de poliție au demarat deja o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut această tentativă de suicid la metrou. Conform procedurilor interne, se vor viziona imaginile surprinse de camerele de supraveghere din stație pentru a confirma dacă a fost vorba despre un act voluntar sau despre un accident nefericit.

Acest incident readuce în discuții siguranța călătorilor pe peron și necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție în stațiile de metrou din Capitală pentru a preveni astfel de evenimente care afectează mii de călători, potrivit