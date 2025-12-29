B1 Inregistrari!
Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou

Ana Maria
29 dec. 2025, 15:00
Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
Sursa Foto: Facebook/Societatea de Transport București - STB SA
Cuprins
  1. Programul STB și Metrorex de Revelion. Ce linie de noapte va funcționa
  2. Programul STB și Metrorex de Revelion: Ce restricții de trafic vor fi impuse în București
  3. Care este programul transportului public de suprafață și al metroului în perioada sărbătorilor

Programul STB și Metrorex de Revelion. Autoritățile au anunțat măsuri speciale pentru noaptea dintre ani, în ceea ce privește transportul public în București, în contextul evenimentului „Revelionul 2025-2026” organizat în zona Piața Alba Iulia. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a transmis programul actualizat pentru această perioadă.

Programul STB și Metrorex de Revelion. Ce linie de noapte va funcționa

În noaptea de Anul Nou, va circula linia de autobuz N41, care va asigura transportul călătorilor la un interval de 30 de minute. Traseul acestei linii este următorul: „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, „Ghencea” și retur, informează Hotnews.

Programul STB și Metrorex de Revelion: Ce restricții de trafic vor fi impuse în București

Pe durata evenimentului „Revelionul 2025-2026”, traficul rutier va fi restricționat pe anumite artere. Conform comunicatului TPBI, în noaptea de 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00 și până la 01:00 pe 1 ianuarie 2026, traficul va fi restricționat pe Bd. Unirii (tronsonul între Str. Lucian Blaga și Piața Alba Iulia) și Bd. Decebal (între Str. Dristorului și Piața Alba Iulia).

Din această cauză, liniile de autobuz 104 și N104 vor circula pe trasee modificate, la dispoziția agenților de ordine publică și ai Brigăzii Rutiere. Astfel:

  • Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Operei” și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, urmând apoi traseul de bază.

  • Linia N104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Unirii 4” și intersecția Bd. Unirii/Str. Lucian Blaga, după care pe traseu modificat pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, urmând apoi traseul obișnuit.

Care este programul transportului public de suprafață și al metroului în perioada sărbătorilor

TPBI reamintește că, în perioada 25 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, liniile de transport public de suprafață din București vor funcționa așa cum este, de obicei, programul într-o zi de duminică.

În ceea ce privește metroul, Metrorex a anunțat că în zilele 1-2 și 5-7 ianuarie 2026 trenurile vor circula conform programului pentru weekend și sărbători legale, astfel:

  • Magistralele 1, 2, 3 și 5 vor avea un interval de 9 minute

  • Magistrala 4 va avea un interval de 12 minute

În noaptea de Revelion, între orele 23:00 – 01:00, trenurile vor circula la un interval de aproximativ 10 minute, iar între 01:00 – 05:00, la circa 20 de minute.

