Teoriile conspirației: vom avea atentate adevărate. Ce mai găsim pe rețelele sociale

Au trecut doar câteva ore de când SRI a anunțat prinderea unor teroriști ucraineni care plănuiau atentate cu bombă în România. Și au și apărut teorii ale conspirației.

Ce aflăm de pe net despre operațiunea SRI

După anunțul autorităților privind prinderea celor doi teroriști ucraineni, unii au aplaudat poliției și SRI-ului, alții spun că totul este doar o poveste pusă bine la punct.

„Cât de idioți ne cred!

Doi cetățeni ucraineni au fost prinși după ce au depus la sediul NOVA POST (companie ucraineană) din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal.

Și ghici ce? Aceiași cetățeni ucraineni fac parte dintr-o rețea mai mare de cetățeni ucraineni care au făcut fix același lucru și prin Polonia.

Concluzia serviciilor secrete românești și poloneze: „O operațiune de sabotaj a Rusiei.”, scrie o internaută pe facebook.

Iar un alt utilizator de pe rețelele sociale e mult mai clar în explicații. E mâna lui Zelenski care vrea să discrediteze Rusia și să mențină războiul, spune omul. Și completează: vom avea atentate adevărate.

„Și acțiunea teroristă de distrugere a Nord Stream a fost atribuită rușilor deși s-a dovedit a fi vorba de ucraineni. În sfârșit, atât poate propaganda noastră: să bage statul român în penibil și decredibilizare. Adevărul dramatic este însă altul. Ucraina devine tot mai mult o organizație teroristă. Pentru că terorismul este singura sa formă de luptă acum. Și da. Ucraina are principalul interes să mențină isteria anti-rusă în Europa, inclusiv prin acțiuni teroriste. Și ne putem aștepta să înceapă să sară în aer la propriu cafenele și autobuze ca să poată apoi să urle propaganda că ar fi vina rușilor. Până se va afla adevărul (așa cum s a aflat și cu Nord Stream), isteria va alimenta războiul și va sabota pacea.”, scrie internautul.

Bobby D, despre falsele atentate Concluzia o trage aproape celebrul Bobby D. Un fel de jurnalist care face propagandă pentru Simion sau pentru Georgescu. După caz.

„Uniunea Europeană și Polonia au inventat acest atentat ca să țină Europa sub frică și să nu cumva să nu se mai dea bani pentru război. Război pe care Trump aproape că l-a oprit.”, crede Bobby D.