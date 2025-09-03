B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)

Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)

Ana Maria
03 sept. 2025, 14:57
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
Sursa foto: Click!

Dacă vreți să vă puneți mintea la contribuție, vă recomandăm un test de inteligență, care, la prima vedere, pare un exercițiu banal: două imagini aproape identice și o sarcină simplă. Trebuie doar să găsești toate diferențele dintre ele. Totuși, testul devine o adevărată provocare atunci când ni se impune un timp limită de doar zece secunde.

Sursa foto: Click!

Cuprins:

  • De ce pare mai simplu decât este în realitate
  • Care sunt diferențele ascunse în imagini

De ce pare mai simplu decât este în realitate

Testele de acest tip sunt create pentru a părea ușoare la început. În cazul de față, avem un simplu desen cu un pește într-un bol, pe un fundal neutru, potrivit Click!. Nu există culori stridente sau iluzii optice complicate. Și totuși, tocmai simplitatea îl face mai dificil. Atenția se poate pierde rapid sub presiunea timpului.

Care sunt diferențele ascunse în imagini

Chiar dacă mulți nu reușesc să rezolve acest test de inteligență vizuală în doar zece secunde, răspunsul este destul de clar:

  • poziția înotătoarei peștelui este diferită,
  • marginea bolului are o formă modificată,
  • un detaliu al vegetației din apă nu este la fel în ambele imagini.
Sursa foto: Click!

Aceste elemente, deși subtile, pot fi cu ușurință ratate atunci când timpul te presează.

Acest test de inteligență vizuală demonstrează cât de importantă este atenția la detalii și capacitatea de concentrare sub presiune. Dacă ai găsit toate diferențele în doar zece secunde, înseamnă că ai o minte agilă și o capacitate excelentă de observare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Eveniment
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Eveniment
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Eveniment
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Eveniment
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Eveniment
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Eveniment
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Eveniment
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Eveniment
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei
Eveniment
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei
Cristian Tudor Popescu, despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Eveniment
Cristian Tudor Popescu, despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la „balul dictatorilor” de la Beijing: „Să-i ia fața lui Dumnezeilă”
Ultima oră
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:50 - Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
14:36 - Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”
14:22 - Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”
14:15 - Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești