Dacă și ție ți se lipește mâncarea de tigaie atunci când vrei să gătești, iată câteva simple pe care trebuie să le încerci! Îți vor salva timp și bani!

Cel mai simplu truc

Cel mai simplu truc pentru o tigaie care lipește este folosirea sării. Pune tigaia pe aragaz și adaugă o lingură de ulei de cocos. Încălzește ușor tigaia, rotind-o astfel încât uleiul să acopere și marginile.

Îndepărtează excesul de ulei și presară o cantitate generoasă de sare pe fundul tigăii. Folosește un prosop de hârtie pentru a freca tigaia și marginile, apoi înlătură toată sarea cu un alt prosop curat, conform Click.

Ține minte! Trucul trebuie repetat ocazional, atunci când observi că lipirea reapare.

Temperatura potrivită și amestecarea regulată

Un alt truc pentru tigăile din este să testezi temperatura înainte de a adăuga alimentele. Poți face acest lucru foarte ușor, cu apă. Trebuie să pui câteva picături de apă pe fundul tigăii, iar dacă picăturile sfârâie și alunecă pe fundul cratiței, tigaia este la temperatura potrivită.

Un alt aspect foarte important este să nu uiți să amesteci mâncarea regulat. Gătește la foc mediu sau mic și amestecă constant alimentele cu o spatulă sau lingură de lemn. Acestea previn lipirea de fundul tigăii și protejează stratul antiaderent.

Cum pregătești tigaia

Tu îți preîncălzești tigaia? O tigaie rece poate cauza lipirea alimentelor chiar și atunci când folosești ulei. Aceasta trebuie încinsă cțteva minute la foc mediu înainte de a pune uleiul. Apoi, după ce pui uleiul, acesta trebuie lăsat să se încălzească ușor înainte de a pune ingredientele.

Mai mult, din nou, temperatura este foarte importantă. Dacă aceasta este prea mare și șansele ca tigaia ta să lipească vor crește. Folosește foc mic sau mediu, în special în cazul tigăilor din oțel inoxidabil. Gătirea la temperaturi moderate previne arderea și permite ingredientelor să se coacă uniform.