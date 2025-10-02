Factura la încălzire reprezintă un motiv de îngrijorare pentru mulți români în contextul apropierii sezonului friguros de iarnă. Creșterea TVA, dar și îi va face pe mulți să scoată sume importante, din buzunar, pentru încălzire.

Factura de căldură crează probleme multor români

Căldura pe timpul iernii este pe cale să devină un lux pentru mulți români, în iarna ce urmează. Creșterea taxelor, scumpirile de tot felul, reducerile salariale și inflația, sunt tot atâtea motive pentru ca factura la încălzire să crească. Cu siguranță, cetățenii din categoriile vulnerabile vor renunța la confort pentru a avea bani care să-i ajute să supraviețuiască n.

În aceste condiții, orice truc menit să ducă la reducerea costurilor cu căldura pe timpul iernii sunt binevenite pentru toată lumea. De această dată, îi avem în vedere pe cei care dețin centrale termice de apartament. Pentru aceștia sunt câteva lucruri care pot fi făcute pentru un consum mai mic de gaze sau electricitate și implicit o factură mai scăzută.

reprezintă cea mai eficientă sursă de încălzire pe timpul iernii. Pe de altă parte, este nevoie ca utilizatorii să urmeze un plan simplu pentru a evita consumul foarte mare dar care, totodată, să-i ajute să economisească bani. În acest sens, specialiștii au câteva recomandări ușor de urmat.

Recomandări pentru proprietari de centrale

O factură la încălzire mai ușor de suportat presupune implementarea unor dar cu eficiență crescută. Experții în eficiență energetică atrag atenția asupra unei greșeli frecvente pe care o fac utilizatorii de centrale termice de apartament. Aceștia setează nivelul de căldură la o temperatură mult mai mare decât cea necesară.

Aceștia atrag atenția că o diferența de câteva grade nu se simte foarte mult în locuințp, dar poate aduce economii mari la factura de încălzire. În aceste condiții, arată aceștia, temperatura corectă, recomandată pentru încălzirea locuinței este de aproximativ 21–22°C în camerele de zi și 18–19°C în dormitoare. Fiecare grad în plus peste aceste valori înseamnă o creștere a consumului de gaz cu 6–7%. Deci reglează temperatura la nivelul optim.

Un termostat inteligent sau programabil permite controlul mai eficient al centralei termice. Acesta poate fi setat astfel încât temperatura să scadă noaptea sau atunci când locuința este goală. De asemenea, prin setările termostatului, temperatura crește cu puțin timp înainte ca ocupanții locuinței să ajugă acasă. Așa scade și factura la încălzire.

O altă recomandare vizează caloriferele. Este foarte important ca instalația de încălzire să fie întreținută corect pentru a evita risipa de energie. Caloriferele care neaerisite consumă mai mult pentru a oferi aceeași cantitate de căldură. De aceea se recomandă verificarea și aerisirea periodică a instalației de încălzire pentru a obține o eficiență maximă.

O locuință izolată termic reduce factura la încălzire

Eficiența centralei termice de apartament crește dacă pierderile de căldură sunt reduse. Geamurile, ușile și pereții exteriori reprezintă principalele surse prin care căldura se pierde iarna. Pentru ca factura la încălzire să fie mai mică, pe termen lung, este foarte important să investiți în izolarea termică a locunței.

O izolare corectă a ferestrelor și folosirea unor perdele groase sau rulouri pot ajuta la menținerea unei temperaturi stabile. În plus, covoarele mai groase pot reduce senzația de podea rece.

Un alt aspect de care trebuie ținut cont este întreținerea corespunzătoare a centralei termice. Astfel se reduc consumurile de gaz și crește eficiența echipamentului. Astfel, se recomandă o revizie periodică, cu specialiști autorizați, care să depisteze și să prevină eventualele defecțiuni, dar să și ajute la eficientizarea consumurilor. Filtrele murdare sau depunerile de calcar pot îngreuna funcționarea și pot crește factura la încălzire.