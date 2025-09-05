Ministrul Daniel David, despre tema realizată cu AI: „Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI”. Ce le-a transmis profesorilor

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit, joi seara, despre inteligența artificială folosită de elevi în realizarea temelor. Fenomenul AI a luat amploare în ultimii ani, iar acest subiect a fost atins și de ministru.

Potrivit acestuia, cel mai eficient ar fi ca elevii să recunoască atunci când au realizat temele cu ajutorul AI-ului, dar a dat un sfat și profesorilor.

Cuprins:

Ce le-a transmis Daniel David profesorilor

Ce tip de evaluare a elevilor a propus ministrul

Ce a mai declarat ministrul Educației

a precizat că cel mai corect ar fi ca profesorii să le explice elevilor că există un astfel de instrument ajutător pe care îl pot folosi acasă în realizarea temelor.

„Le-aș spune profesorilor că ar trebui să le vorbească despre inteligența artificială, dacă tot dau teme acasă care pot fi făcute cu AI. Să îi învețe pe copii că inteligența artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească, să recunoască în lucrarea pe care au făcut-o că au lucrat cu un sistem de AI și să verifice lucrarea nu în varianta scrisă, ci în examen oral. Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI. Vreau să stau față în față cu tine, să îți pun câteva întrebări și să văd dacă ai înțeles lucrurile scrise acolo. Acesta este sfatul meu”, a declarat ministrul pentru

De asemenea, acesta a specificat că pentru ca nota să fie relevantă, atunci evaluarea făcută de profesori nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe temele de acasă, ci să existe un tip de evaluare orală, în care elevul explică și vorbește cu ușurință despre ceea ce se regăsește în lucrarea lui.

„Treptat vom merge în această direcție. Când eram rectorul universității am inițiat o astfel de procedură, în care am spus profesorilor să nu mai evalueze studenții doar pe baza unor teme sau lucrări scrise pe care le dau la seminarii sau între cursuri, pentru că nu știi cine le face”, a adăugat el.

În plus, Daniel David a încurajat ca elevii să recunoască atunci când folosesc AI-ul în realizarea proiectelor.

„Să-i educe înainte de faptul că există inteligența artificială. Dacă ei (elevii – n.r.) nu precizează într-un fel, este furt. Dar pe de altă parte, inteligența artificială încă nu a fost definită ca un agent cu drepturi și obligații, dar corect e să recunoști”, a mai spus