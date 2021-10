Timişoara riscă să rămână de luni fără apă caldă şi căldură, după ce E.On a anunţat că va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor

Timişoara riscă să rămână, de luni, fără apă caldă şi căldură, după ce E.On a anunţat compania de termoficare Colterm că va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor.

În acest context, Primăria Timişoara anunță că depune eforturi uriaşe pentru continuarea livrării de agent termic în casele timişorenilor.

Colterm se află într-o situaţie critică pe fondul creşterii uriaşe a preţului la gaz, E.On anunţând că în 25 octombrie va opri furnizarea de gaze naturale către compania de termoficare. Ceea ce înseamnă că distribuţia agentului termic în circa 50.000 de gospodării din municipiu, şcoli şi spitale riscă să fie oprită.

În acest an, Primăria Municipiului Timişoara a transferat Colterm, din bugetul local, suma de 132 de milioane de lei, însă măura nu a rezolvat problemele.

”Parcurgem o perioadă extrem de grea din cauza exploziei preţurilor la gaz. Compania E.ON ne-a informat astăzi că, în 25 octombrie va deconecta Colterm. Nu ne-am dorit să ajungem aici. Datoriile de sute de milioane de lei acumulate în ani, căpuşarea de către diversele grupuri de interese ce au roit în jurul Colterm, la care s-a adăugat lipsa sprijinului din partea Guvernului în această criză energetică, au adus compania într-o situaţie critică, agravată vertiginos de creşterea uriaşă a preţului la gaz. Anul acesta, am transferat din bugetul local peste 132 milioane de lei către Colterm. Din aceşti bani am fi putut construi două şcoli. Până acum câteva zile, nu am acumulat niciun leu de datorie nouă la E.ON de când am preluat mandatul şi am reuşit să plătim deja aproape 10 milioane din cele 70 milioane de datorii acumulate în perioada 2013-2016. La asta se adaugă şi alte zeci de milioane, datorii vechi către alte companii şi bănci. Am purtat negocieri intense cu E.ON încă din prima zi de mandat astfel încât să nu mai fim în situaţia din ultimii doi ani, de a achiziţiona, în fiecare zi, la preţul zilei, gaz pentru funcţionarea Colterm”, a transmis primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Acesta precizează că fără un ajutor de la bugetul de stat nu se va putea livra agent termic în această iarnă.

”Din păcate negocierile cu compania E.ON au eşuat dintr-un cumul de motive. Am renunţat la multe alte investiţii în Timişoara pentru a recâştiga credibilitatea plătind datoriile istorice şi ţinându-ne de cuvânt. Această decizie a furnizorului înseamnă că, fără gaz, Colterm nu va putea continua producţia şi distribuţia agentului termic. Peste 50.000 de gospodării, şcoli şi spitale din Timişoara riscă să rămână fără apă caldă şi căldură. Este un scenariu pe care încă încercăm din răsputeri să îl evităm”, a mai precizat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.