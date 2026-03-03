B1 Inregistrari!
De ce rămân tinerii medici fără loc de muncă după rezidențiat. 8 din 9 rezidenți nu au post în spital

Flavia Codreanu
03 mart. 2026, 16:37
Cuprins
  1. De ce rămân tinerii medici fără locuri de muncă în spitalele de stat
  2. Ce opțiuni au tinerii pentru a profesa în România
  3. Este revenirea la rezidențiatul pe post o soluție pentru sistem

Tinerii medici din România se lovesc de o realitate dură imediat după finalizarea studiilor: sistemul medical nu are capacitatea de a le oferi locuri de muncă.

Potrivit unei analize Hotnews, datele din cele 12 centre universitare arată că, din aproape 4.700 de absolvenți care au obținut titlul de medic specialist la finalul anului trecut, doar 514 au avut un post asigurat prin contract. Restul de peste 4.100 de specialiști sunt nevoiți să își caute singuri de lucru, în condițiile în care angajările în spitalele publice sunt adesea blocate.

De ce rămân tinerii medici fără locuri de muncă în spitalele de stat

Problema principală este decalajul uriaș între numărul de locuri scoase la rezidențiat și posturile vacante din unitățile medicale. În centre mari precum Bucureștiul, peste 1.400 de specialiști au terminat pregătirea fără a avea un loc de muncă asigurat. Această situație îi forțează pe mulți să aștepte concursuri care pot apărea de abia peste luni sau chiar ani de zile.

„Eu știu cât umblă rezidenții mei să își găsească un post și nu îi angajează nimeni”, explică dr. Elena Copaciu, coordonator de rezidențiat. Ea subliniază că, fără un contract de muncă, aceștia nu pot obține nici măcar autorizația de liberă practică, fiind obligați uneori să facă voluntariat sau să accepte gărzi epuizante doar pentru a rămâne în sistem.

Ce opțiuni au tinerii pentru a profesa în România

Variantele pentru un medic specialist fără post sunt limitate și de cele mai multe ori nesigure. Aceștia pot încheia contracte doar pentru gărzi, pot încerca să intre în sistemul privat. Totuși, angajarea la privat nu este simplă pentru un începător, deoarece clinicile caută nume consacrate care să atragă pacienți.

În orașele de provincie există posturi, însă condițiile precare îi determină să refuz. Dr. Elena Copaciu relatează cazuri în care debutanții au demisionat rapid deoarece li se cerea să „cârpească” actul medical din cauza lipsei de materiale și medicamente. Din acest motiv, mulți preferă să rămână în centrele universitare, chiar dacă asta înseamnă să fie șomeri sau să înceapă un al doilea rezidențiat pentru a-și păstra statutul.

Este revenirea la rezidențiatul pe post o soluție pentru sistem

Unii rectori ai universităților de medicină propun limitarea numărului de rezidenți și revenirea la sistemul „pe post”, care ar regla nevoile reale ale spitalelor. În prezent, legea obligă statul să ofere locuri de rezidențiat tuturor absolvenților, dar nu și un loc de muncă ulterior, ceea ce duce la o risipă uriașă de resurse financiare și umane.

