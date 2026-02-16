Mulți se întreabă cât de bine este, de fapt, plătită meseria de medic în România. Întrebarea apare mai ales în cazul celor aflați la început de drum. După ani grei de facultate și rezidențiat, mulți tineri ajung să constate că nu este întotdeauna pe măsura efortului depus.

Responsabilitatea uriașă pe care o poartă zilnic face această realitate și mai greu de acceptat. Profesia rămâne una extrem de solicitantă, iar nivelul veniturilor continuă să fie un subiect intens discutat.

Cât câștigă, în realitate, medicii rezidenți în România

Realitatea din spitalele românești arată diferențe mari de venit, dar și multă muncă în spatele cifrelor. Discuția a fost readusă recent în atenție pe , chiar în ziua în care mulți rezidenți și-au primit salariul.

Un rezident în anul 4 la neurologie a dezvăluit că are un salariu de bază de 6.474 lei. La această sumă se adaugă 2.072 lei pentru patru gărzi, ajungând la un total de 8.546 lei net. Deși suma pare decentă, realitatea se schimbă atunci când este raportată la numărul de ore lucrate. Pentru aproximativ 236 de ore muncite într-o lună, plata ajunge la circa 36 de lei pe oră. „Deci nu câștigi bine, doar muncești de 2 ori cât un om normal. Și în condiții de stres extrem”, a precizat acesta.

Situația diferă în funcție de specialitate și sporuri. De exemplu, un rezident în anul 1 pe o specialitate paraclinică câștigă în jur de 4.871 lei net. În schimb, la medicină de urgență, venitul ajunge la aproximativ 6.002 lei. În secțiile cu sporuri mai mari, precum ATI, salariile cresc semnificativ. Un rezident în anul 3 câștigă peste 7.000 lei, iar în unele cazuri, cu sporuri de 85%, venitul depășește 7.500 lei net.

După obținerea titlului de specialist, devin considerabil mai mari, însă și responsabilitățile cresc. Un medic pediatru specialist din UPU poate ajunge la aproximativ 15.500 lei net, la care se adaugă bani din gărzi. În același timp, alți specialiști câștigă între 10.000 și 14.000 lei net la stat.