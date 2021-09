Toamna aceasta, planurile tale prind contur cu ajutorul unui credit de nevoi personale de la Provident!

Toamna vine, de obicei, cu diverse planuri pe care le-ai conturat de-a lungul anului, asteptand momentul potrivit pentru a le pune in aplicare, de ce nu, cu ajutorul unui credit de nevoi personale?

Spre exemplu, renovarea si modernizarea locuintei pentru confortul intregii familii este unul dintre cele mai comune proiecte pe care romanii le incep odata cu venirea toamnei. Si daca tot vorbim despre familie, toamna este si momentul inceperii noului an scolar, moment in care o mare parte din buget merge catre achizitionarea materialelor necesare pentru scoala: rechizite, gadgeturi pentru scoala online (cum a fost cazul anul trecut), haine noi s.a.m.d.

Indiferent care ar fi planurile sau nevoile tale toamna aceasta, le poti solutiona pe toate cu ajutorul unui imprumut promotional de la Provident!

Asadar, daca iti trebuie un credit de nevoi personale obtinut prin transfer bancar sau prin intermediul serviciului optional si auxiliar de gestionare la domiciliu, imprumutul promotional de toamna lansat recent de Provident poate fi partenerul tau pentru a realiza tot ce ti-ai propus.

Creditul de nevoi personale promotional, cu rate fixe incepand de la doar 19 lei si pana la 79,04 lei pe saptamana, in functie de suma imprumutata, presupune:

Sume intre 1.000 si 4.000 de lei;

Termene de 62, respectiv 74 de saptamani;

Comisionul de analiza dosar, doar 60 de lei;

Serviciul de gestionare la domiciliu, numai 10 lei/saptamana.

Acest credit de nevoi personale reprezinta o Promotie si este disponibil sub urmatoarele conditii de eligibilitate:

Rata dobanzii, 18.8% – clientul are venit in ANAF sau este pensionar si are istoric in Biroul de Credite;

Rata dobanzii, 33.8% – toti ceilalti clienti.

Exemplu reprezentativ: Pentru un imprumut de 2.500 de lei, pe 62 de saptamani, prin transfer bancar, acordat in cadrul Campaniei cu rata dobanzii (fixa) de 33,80%/an, DAE este de 45,01%, valoarea totala platibila este de 3.103,92 lei (include: suma imprumutata, comisionul de analiza a dosarului in valoare de 60 de lei si dobanda in valoare de 543,92 lei), iar rata saptamanala este de 50,07 lei. De asemenea, clientul poate beneficia, la cererea sa, de serviciul auxiliar si optional de gestionare la domiciliu a creditului, comisionul unic aferent acestui serviciu fiind, in cadrul promotiei, de 10 lei/saptamana.

Promotia se desfasoara in perioada 17 august – 27 septembrie 2021, iar regulamentul complet al Campaniei este disponibil aici.

Conditiile minime de acordare pentru orice fel de credit de nevoi personale Provident sunt:

Persoana cu cetatenie romana, majora (care a implinit varsta de 18 ani);

Venit fix lunar, dovedibil;

Adresa de domiciliu/resedinta pe teritoriul Romaniei (aceeasi cu cea din cartea de identitate);

Un numar de telefon valabil.

Asadar, oricare ar fi povestea imprumutului tau si nevoile tale toamna aceasta, cu Provident rezolvi totul mai usor! Suna la unul dintre numerele cu tarif normal 021 9877 / 031 227 5610 sau completeaza formularul online disponibil pe site-ul companiei, iar in cel mai scurt timp vei fi contactat telefonic de catre un reprezentant de vanzari in vederea preluarii solicitarii tale.