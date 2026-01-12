Ciorbele și supele sunt unele dintre cele mai vechi preparate culinare din , iar fiecare cultură are propria „mâncare cu zeamă”, adaptată ingredientelor locale și tradițiilor transmise din generație în generație. În zilele geroase de iarnă, o supă fierbinte rămâne unul dintre cele mai simple și eficiente remedii pentru confort și energie. Clasamentele internaționale pentru 2025-2026 au desemnat cele mai apreciate 10 supe și ciorbe din lume, iar România se regăsește în top prin ciorba rădăuțeană.

Specialiști în gastronomie și pasionați din întreaga lume au evaluat gustul, consistența, tradiția și popularitatea acestor preparate. Rezultatul este un top divers, care reunește arome intense, rețete vechi de secole și combinații surprinzătoare.

1. Vori-vori – supa emblematică a Paraguayului

Vori-vori este una dintre cele mai iubite supe sud-americane. Preparată din pui, legume și găluște mici din făină de porumb și brânză, are o textură densă și extrem de sățioasă. Este considerată un adevărat „leac” pentru frig și oboseală, scrie Click.

2. Beyran çorbası – explozia de gust din Turcia

Originară din sud-estul Turciei, Beyran çorbası combină carnea de miel, orezul și condimentele puternice. Este consumată adesea dimineața și este renumită pentru efectul energizant și aroma intensă.

3. Tonkotsu Ramen – supa cremoasă a Japoniei

Tonkotsu Ramen este obținută prin fierbere îndelungată a oaselor de porc, rezultând un bulion dens, cremos și extrem de aromat. Este una dintre cele mai populare supe japoneze la nivel mondial.

4. Mercimek çorbası – supa de linte turcească

Simplă, nutritivă și echilibrată, această supă de linte este un simbol al bucătăriei turcești. Este apreciată pentru gustul său reconfortant și pentru faptul că poate fi consumată în orice moment al zilei.

5. Tom Kha Gai – rafinamentul thailandez

Această supă thailandeză îmbină laptele de cocos cu pui, lemongrass, galangal și lime. Gustul delicat, ușor acrișor și parfumat a cucerit iubitorii de gastronomie din întreaga lume.

6. Soto Betawi – supa catifelată din Indonezia

Preparată cu carne de vită și lapte de cocos, Soto Betawi se remarcă prin textura sa fină și aroma bogată, obținută din condimente locale atent alese.

7. Ciorba rădăuțeană – mândria României

Singura reprezentantă a României în top, ciorba rădăuțeană ocupă locul 7. Realizată din carne de pui, smântână, usturoi și oțet, este considerată o alternativă mai delicată la ciorba de burtă. Gustul său echilibrat și cremos a impresionat tot mai mulți turiști străini.

8. Sinigang – supa acră din Filipine

Cunoscută pentru gustul acru specific, Sinigang poate fi preparată cu porc, pește sau fructe de mare și este un element de bază al bucătăriei filipineze.

9. Żurek – supa tradițională poloneză

Preparată cu ferment de secară, cârnați și ou fiert, Żurek este strâns legată de tradițiile Poloniei și este apreciată pentru gustul său unic.

10. Lanzhou Beef Noodle Soup – deliciul chinezesc

Această supă combină un bulion limpede, carne de vită și tăiței întinși manual, fiind renumită pentru echilibrul aromelor și consistența sa perfectă.