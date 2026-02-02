B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru

Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru

B1.ro
02 feb. 2026, 12:59
Top 5 factori esențiali înainte să cumperi haine de lucru

Alegerea hainelor de lucru potrivite are un impact direct asupra siguranței, confortului și productivității, indiferent de domeniul de lucru. Nu este vorba doar de îndeplinirea cerințelor formale de sănătate și securitate, ci și de asigurarea unei protecții reale a sănătății și a confortului în timpul activităților de lucru zilnice. Diferitele medii de lucru prezintă riscuri diferite, așa că soluțiile universale rareori funcționează.

Cum să alegi hainele de lucru potrivite? 5 aspecte esențiale

Experții în haine de lucru Stenso analizează cei mai importanți 5 factori, care trebuie luați în considerare înainte de cumpărare, pentru a se asigura că investiția este justificată, durabilă și adaptată nevoilor reale:

1. Care sunt cerințele specifice ale locului de muncă?

Primul pas în alegerea hainelor corespunzătoare este înțelegerea riscurilor și cerințelor mediului de lucru. Fiecare domeniu are standarde sale diferite:

  • pentru construcții, sunt necesare haine cu rezistență la abraziune și inserții reflectorizante;
  • în industria alimentară, se cer materiale antibacteriene și ușor de curățat;
  • pentru sudori, este obligatoriu echipamentul rezistent la foc și scântei.

Verifică dacă angajatorul sau legislația din domeniu impune standarde europene (ex: EN ISO 20471, EN ISO 11612). Aceste marcaje garantează testarea și siguranța materialelor folosite.

Asigură-te că hainele respectă normele de protecție aplicabile domeniului tău. O etichetă cu atestare este mai importantă decât aspectul vizual.

2. Ce materiale sunt folosite și cât de durabile sunt?

Calitatea materialului determină durata de viață și nivelul de confort al hainelor de lucru. Caută materiale tehnice adaptate condițiilor de muncă:

  • Bumbac 100% – respirabil, potrivit pentru activități de lucru în medii uscate;
  • Poliester-bumbac – combină rezistența cu confortul, potrivit pentru uz zilnic;
  • Softshell – ideal pentru exterior, oferă protecție împotriva vântului și a ploii;
  • Cordura – material textil extrem de rezistent la rupere, ideal pentru protecția genunchilor sau coatelor.

Un element important este densitatea țesăturii (g/m²) – cu cât este mai mare, cu atât țesătura este mai rezistentă la uzură.

Investește în materiale testate pentru durabilitate. Hainele mai ieftine pot părea o economie la început, dar se deteriorează rapid și implică costuri suplimentare

3. Îmbrăcămintea de lucru este confortabilă și funcțională?

Confortul afectează productivitatea și siguranța. Hainele de lucru trebuie să permită libertate de mișcare fără a restricționa activitatea.

Iată ce detalii practice trebuie să verifici:

  • Croiala și elasticitatea – alege modele ergonomice, cu inserții elastice în zona genunchilor, a taliei sau a umerilor;
  • Sistemul de închidere – fermoare ascunse, capse rezistente și benzi velcro care nu se desfac ușor;
  • Numărul și distribuirea buzunarelor – pentru unelte, telefon, accesorii de lucru;
  • Ventilația – părți respirabile în zonele cu transpirație intensă;
  • Compatibilitatea cu alte haine – geacă care se prinde de pantaloni, patch-uri pentru genunchiere, spațiu pentru insignă sau logo.

Probează hainele înainte de cumpărare și fă mișcări naturale. Dacă te simți limitat sau supraîncălzit, caută un model mai ergonomic.

4. Cum trebuie întreținute hainele de lucru?

O întreținere corectă prelungește durata de viață a îmbrăcămintei și menține proprietățile ei tehnice. Citește eticheta de spălare și respectă instrucțiunile producătorului.

Cele mai importante reguli:

  • nu folosi detergenți cu înălbitori, care pot afecta straturile protectoare;
  • evită uscarea la temperaturi înalte – poate deteriora țesătura;
  • dacă hainele au elemente reflectorizante, nu folosi fier de călcat direct pe acestea;
  • pentru îmbrăcămintea ignifugă, folosește detergenți speciali fără fosfați;
  • verifică periodic uzura fermoarelor, cusăturilor și inserțiilor de siguranță.

Întreținerea corectă este o parte din siguranța ta. O haină curată, dar deteriorată, nu mai oferă protecție.

5. Se justifică raportul calitate–preț ?

Prețul nu este singurul indicator al calității. Analizează ce beneficii reale primești pentru suma plătită:

  • există garanție sau posibilitate de înlocuire?
  • materialele sunt certificate conform standardelor europene?
  • brandul este recunoscut în domeniu pentru fiabilitatea sa?
  • dacă reflectă durabilitatea și siguranța, și nu doar designul?

Pentru hainele folosite zilnic, o investiție inițială mai mare se amortizează rapid prin durată de utilizare mai lungă și siguranță sporită.

Alege inteligent – calitatea îți protejează sănătatea, iar sănătatea nu are preț.

Sfaturi suplimentare pentru alegerea corectă a hainelor de lucru

Pe lângă cele 5 factori esențiale menționate mai sus, este recomandat să ții cont și de o serie de aspecte practice, care pot face diferența dintre un echipament de lucru confortabil și unul care creează disconfort sau riscuri suplimentare la locul de muncă.

  • verifică mărimea și libertatea de mișcare – hainele de lucru trebuie să permită mișcări naturale. Modelele prea strâmte pot provoca disconfort și oboseală, iar cele prea largi pot deveni periculoase. Croiala ergonomică și inserțiile elastice sporesc confortul;
  • adaptează culoarea și vizibilitatea la mediul de lucru – în construcții, transport sau logistică, vizibilitatea este esențială. Culorile fluorescente și elementele reflectorizante reduc riscul de accidente, mai ales în condiții de lumină scăzută;
  • optează pentru îmbrăcăminte stratificată – îmbrăcarea în straturi permite adaptarea rapidă la variațiile de temperatură și la condițiile meteorologice schimbătoare;
  • asigură compatibilitatea cu alte echipamente de protecție – hainele de lucru trebuie să funcționeze împreună cu bocancii, mănușile, casca și ochelarii, pentru o protecție completă și eficientă.

Alegerea hainelor de lucru potrivite înseamnă siguranță, confort și eficiență. Pune-ți întrebarea ce protecție îți oferă, cât de durabile sunt, cât de confortabil te simți în ele, cum se întrețin și dacă investiția merită. Hainele de lucru nu sunt un simplu articol vestimentar – sunt parte din echipamentul tău profesional.

Citește și...
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Eveniment
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Eveniment
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
Eveniment
Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume
Eveniment
Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume
România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere
Eveniment
România rămâne „campioană” la mortalitatea rutieră. Accidentele ușoare sunt în creștere
Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top
Eveniment
Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Eveniment
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Eveniment
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Eveniment
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Ultima oră
14:06 - Cu ce dietă a slăbit Luminița Anghel 30 de kilograme: „Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme”
14:05 - Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
13:51 - Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
13:37 - Ilie Bolojan bagă conducerea PNL în ședință. Cere vot de încredere pentru a rămâne la Palatul Victoria (VIDEO)
13:35 - Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
13:11 - Gina Pistol: „Nu pot să spun că sunt mama perfectă. Mai am momente când mă enervez”. Întrebarea care a făcut-o să plângă
13:06 - Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
12:56 - Cum să alegi materiale textile de calitate atunci când cumperi online?
12:55 - Românii au din nou motiv de mândrie! Magiunul de prune Topoloveni a fost desemnat numărul unu în lume
12:43 - Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate