Topul celor mai bune tipuri de vodcă

La nivel global, vodka se regăseşte printre cele mai renumite tipuri de alcool. Întrucât piaţa băuturilor alcoolice s-a extins foarte mult, varietatea lor este foarte mare, iar alegerea dintre atâtea tipuri pentru o vodcă de calitatea a devenit chiar o sarcină dificilă.

Acest articol îți sare în ajutor cu topul celor patru cele mai bune tipuri de vodca pentru a-ţi fi mai uşor atunci când vrei să alegi o vodcă pentru petrecerea mult planificată sau pentru o anumită întâlnire. Ținând cont de acest top nu vei putea greși, din contra chiar îți vei impresiona apropiații.

Beluga – am dat startul cu cea mai rafinata vodka, una extrem de căutată pentru gustul său interesant și mirific. Este un gust pe care nu l-ai întâlnit până acum, de aceea îți rămâne în minte. Producerea acesteia se realizează de către „Mariinsky Distillery”, în orașul Mariinsk, iar modalitatea de producere este formată din multe etape. În primul rând se infuzează cu fulgi de ovăz, cu un amestec de ciulin și se adaugă miere, vanilie și alcool de înaltă calitate. În mod sigur și aspectul final al acesteia este unul de lux, este așezată într-o sticlă de sticlă gri ce se închide cu un dop din polimer aluminiu. Are un aspect diferit și plăcut, denota rafinament și multă eleganță, iar gustul este neobișnuit de plăcut, având un miros aproape imperceptibil. Este o băutură potrivită ieșilor în club, petrecerilor pe care le organizezi și poate fi consumată sub diverse forme, cocktailuri cu suc de fructe sau de legume. Recomandarea este să încerci întotdeauna să consumi băuturi de calitate pentru a nu avea probleme de sănătate, astfel, nu ezita dacă ești în pană de timp, și .

Belvedere – acesta este un sortiment de lux, produs în celebra distilerie Palmos Zyrardow. Belvedere te va încânta din toate punctele de vedere, atât pentru gustul său, cât și pentru aspectul pe care îl are, acest sortiment de vodka este creat în prezent sub îndrumarea celebrei case de modă Louis Vuitton Moet Hennessy și reușește să transmită celor ce o consumă senzații luxuriante și rafinate. Aceasta are o compoziție bazată pe ingrediente naturale de înaltă calitate, iar gustul rafinat se datorează și metodelor inovatoare prin care se produce, dar și experienței acumulate în timp.

Ciroc – este o vodcă cu adevărat modernă, plină de aromă și stil, care aduce sărbătoare în fiecare cocktail cu vodka. De o netezime luxuriantă, interesantă și sofisticată, vodca CIROC este un angajament față de gustul superior, calitate și un stil de viață plin de distracție. Spre deosebire de majoritatea celelalte tipuri de vodka, care sunt fabricate din cereale, CIROC este distilată din struguri francezi de calitate; un proces inspirat de peste un secol de expertiză și măiestrie în domeniul vinificației. Strugurii francezi fini și cea de-a cincea distilare în locația Maison Villevert din sudul Franței sunt factorii care conferă o aromă distinctivă cu un gust excepțional de proaspăt, de citrice.

Roberto Cavalli – Este prima vodcă SUPER PREMIUM produsă în întregime în Italia. O capodoperă de bun gust și un exemplu perfect al tradiției italiene și al moștenirii unuia dintre cei mai buni distilatori. Este sofisticată, elegantă și dedicată celor mai pretențioase gusturi.

Vodka este o băutură extrem de căutată pentru că are un gust plăcut și pentru că se poate combina bine în diverse cocktailuri, așadar trebuie doar să identifici gustul potrivit ție.