Topul mondial al consumului de vin. Care sunt țările care beau cel mai mult și pe ce loc se află România

Iulia Petcu
10 nov. 2025, 20:34
Topul mondial al consumului de vin. Care sunt țările care beau cel mai mult și pe ce loc se află România
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Care sunt țările care consumă cel mai mult vin
  2. Ce se întâmplă în afara Europei și Americii de Nord și unde se situează România

Vinul rămâne una dintre cele mai populare băuturi alcoolice la nivel mondial. Chiar dacă obiceiurile de consum se schimbă și există concurență din partea altor băuturi, vinul continuă să câștige teren. În 2024, consumul global a ajuns la aproximativ 21,5 miliarde de litri, cu zece țări care generează peste 70% din această cantitate.

Care sunt țările care consumă cel mai mult vin

Conform Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), topul mondial este dominat de Statele Unite, cu 3,33 miliarde de litri de vin consumați. Urmează Franța (2,30 miliarde) și Italia (2,23 miliarde). Germania și Marea Britanie completează primele cinci poziții, cu 1,78 miliarde, respectiv 1,26 miliarde de litri.

Șapte dintre primele zece națiuni consumatoare se află în Europa, ceea ce reflectă tradiția istorică și producția semnificativă a regiunii. „Primele cinci țări – SUA, Franța, Italia, Germania și Marea Britanie – consumă împreună peste 50% din totalul vinului la nivel mondial”, notează Visual Capitalist.

Popularitatea vinului se menține datorită tradiției și obiceiurilor culturale. În Europa, consumul ridicat este susținut de producția locală semnificativă. În Statele Unite și America de Nord, vinul câștigă teren în preferințele consumatorilor tineri.

Ce se întâmplă în afara Europei și Americii de Nord și unde se situează România

În afara Europei și Americii de Nord, consumul de vin rămâne semnificativ în Argentina, cu 770 milioane de litri, și Australia, cu 530 milioane de litri. China ocupă locul 10, cu 550 milioane de litri, însă a înregistrat o scădere de 19,3% comparativ cu anul precedent. Experții pun declinul pe seama tarifelor impuse vinului australian, care au ajuns până la 218,4%, ridicate abia în martie 2024, relatează Ziare.com.

România se află pe locul 17 în clasamentul global, cu un consum de aproximativ 300 de milioane de litri. Aceasta reprezintă 1,4% din totalul vinului consumat la nivel mondial. Alte țări cu un consum moderat includ Portugalia, China, Canada și Africa de Sud, fiecare cu procente între 2,6% și 2,0%.

Tarifele și restricțiile comerciale pot afecta semnificativ consumul unei țări. „Declinul Chinei este legat de impactul tarifelor impuse asupra vinului australian, cel mai mare furnizor al Chinei”, explică Visual Capitalist. Astfel, politicile economice devin factori importanți în evoluția pieței vinului la nivel global.

