Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români care se află sau plănuiesc să plece în Mexic să evite călătoriile neesențiale în mai multe state din această țară. Alerta s-a declanșat după uciderea lui Nemesio Oseguera, liderul cartelului Jalisco New Generation, cunoscut drept „El Mencho”. Zonele vizate sunt Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Colima, Aguascalientes și Nayarit.

Potrivit , autoritățile subliniază că numărul jafurilor și al infracțiunilor a crescut semnificativ, turiștii fiind principalele ținte. Printre cele mai frecvente pericole se numără furtul de documente și bani, sechestrările de persoane, traficul de droguri și de ființe umane. Aceste incidente au loc frecvent în orașe mari precum Ciudad de Mexico, Guadalajara sau Acapulco.

Recomandări de siguranță emise de Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor care ignoră avertismentul și decid să călătorească în să utilizeze doar operatori turistici acreditați și să nu părăsească grupurile organizate. Este esențială evitarea deplasărilor pe timpul nopții sau în zone izolate, precum și evitarea participării la orice formă de demonstrație stradală. Cetățenii sunt sfătuiți să păstreze documentele originale în locuri sigure și să poarte la ei doar copii ale acestora.

În ceea ce privește transportul, MAE insistă pe folosirea exclusivă a taxiurilor comandate prin telefon sau prin aplicații oficiale. Românii trebuie să își asigure autoturismele cu sisteme de alarmă și să circule cu geamurile închise și ușile blocate. De asemenea, este indicat schimbul de bani doar la bănci sau case de schimb autorizate și evitarea oricărei interacțiuni cu bagajele unor persoane necunoscute, pentru a preveni implicarea involuntară în traficul de droguri.

Contact și asistență consulară pentru românii din regiune

Persoanele care se află deja în Mexic sunt îndemnate să își înregistreze prezența prin platforma Econsulat sau prin aplicația „Călătorește informat”. Pentru asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Ciudad de Mexico prin e-mail sau la numerele de telefon dedicate.

Monitorizarea constantă a informațiilor oficiale și folosirea serviciului de alertă prin SMS sunt măsuri suplimentare recomandate pentru siguranța personală.

Contextul violențelor declanșate de moartea lui El Mencho

Agravarea situației de securitate este legată de moartea șefului cartelului Jalisco New Generation, în timpul unei operațiuni militare recente. Acest eveniment a declanșat un val de violențe în mai multe regiuni ale Mexicului, determinând și Statele Unite să ceară cetățenilor lor să stea la adăpost până la noi ordine.

Românii sunt sfătuiți să consulte și site-urile oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică pentru informații despre vaccinurile necesare și alte precauții medicale, precum consumul exclusiv de apă îmbuteliată.