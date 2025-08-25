Tot mai mulți oameni par să nu mai fie dispuși să facă sacrificii atunci când călătoresc. Confortul contează, iar asta o confirmă faptul că anul trecut, la nivel internațional, s-a înregistrat un număr record de pasageri care au călătorit la clasele business și first class. Și analiștii în turism de la noi din țară observă tot mai mulți români care optează să zboare în cele mai luxoase condiții.

Cuprins:

Câte companii aeriene de la noi au opțiunea de clasă superioară Cât costă un bilet la business class Cu ce beneficii vine un bilet la business class

Câte companii aeriene de la noi au opțiunea de clasă superioară

Doar în decursul ultimului an, numărul zborurilor de lux a crescut cu aproape 10% pe aeroporturile din România, în vreme ce, la nivel mondial, 117 milioane de pasageri au optat pentru călătorii de lux. Iar astfel, numărul de călători înregistrat anul trecut a stabilit un nou record.

„Creşterea de business class este prezentă la noi în aceeaşi proproţie cu ceea ce se întâmplă la nivel european. Este în principal pe segmentul de corporate, pe destinaţiile europene”, spune Silvia Teodorescu, director de marketing companie aeriană, pentru .

Pe teritoriul țării noastre operează 8 companii aerene care oferă pasagerilor posibilitatea de a călători la o clasă superioară.

Cât costă un bilet la business class

În timp ce un bilet de avion la economy, pentru București-New York, în luna decembrie, costă 500 de euro, un bilet pentru business class este aproape de trei ori mai scump. Majoritatea aleg să plătească mai mult pentru a călători în condiții de confort atunci când durata zborului depășește zece ore.

Cu ce beneficii vine un bilet la business class

De altfel, în prețul biletului de avion la business clar sunt incluse și câte 2 bagaje de mână şi de cală, un meniu mai variat, iar scaunele pe care stau pasagerii aproape că se pot face pat.

„De doi ani, în fiecare an, cel puţin 7-8% din turiştii noştri aleg aceste clase superioare. În aeroporturile de escală, aceşti turist beneficiază de acces la lounge-urile dedicate lor. Aici, pe lângă faptul că sunt meniuri speciale, sunt fotolii ai posibilitatea să faci şi duş. Iar după un zbor de 10-11 ore eşti pregătit de zborul spre casă”, spune Florin Ionescu, consulant în .

Cei care își doresc să pună mâna pe un la o clasă superioară, la un preţ avantajos, trebuie să urmează tarifele cu mai mult de jumătate de an înainte de plecare.