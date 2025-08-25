B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet

Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet

B1.ro
26 aug. 2025, 00:10
Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet
Sursa foto: Freepik.com

Tot mai mulți oameni par să nu mai fie dispuși să facă sacrificii atunci când călătoresc. Confortul contează, iar asta o confirmă faptul că anul trecut, la nivel internațional, s-a înregistrat un număr record de pasageri care au călătorit la clasele business și first class. Și analiștii în turism de la noi din țară observă tot mai mulți români care optează să zboare în cele mai luxoase condiții. 

 

Cuprins:

  1. Câte companii aeriene de la noi au opțiunea de clasă superioară
  2. Cât costă un bilet la business class
  3. Cu ce beneficii vine un bilet la business class

Câte companii aeriene de la noi au opțiunea de clasă superioară

Doar în decursul ultimului an, numărul zborurilor de lux a crescut cu aproape 10% pe aeroporturile din România, în vreme ce, la nivel mondial, 117 milioane de pasageri au optat pentru călătorii de lux. Iar astfel, numărul de călători înregistrat anul trecut a stabilit un nou record.

„Creşterea de business class este prezentă la noi în aceeaşi proproţie cu ceea ce se întâmplă la nivel european. Este în principal pe segmentul de corporate, pe destinaţiile europene”, spune Silvia Teodorescu, director de marketing companie aeriană, pentru Observator News.

Pe teritoriul țării noastre operează 8 companii aerene care oferă pasagerilor posibilitatea de a călători la o clasă superioară.

Cât costă un bilet la business class

În timp ce un bilet de avion la economy, pentru București-New York, în luna decembrie, costă 500 de euro, un bilet pentru business class este aproape de trei ori mai scump. Majoritatea aleg să plătească mai mult pentru a călători în condiții de confort atunci când durata zborului depășește zece ore.

Cu ce beneficii vine un bilet la business class

De altfel, în prețul biletului de avion la business clar sunt incluse și câte 2 bagaje de mână şi de cală, un meniu mai variat, iar scaunele pe care stau pasagerii aproape că se pot face pat.

„De doi ani, în fiecare an, cel puţin 7-8% din turiştii noştri aleg aceste clase superioare. În aeroporturile de escală, aceşti turist beneficiază de acces la lounge-urile dedicate lor. Aici, pe lângă faptul că sunt meniuri speciale, sunt fotolii ai posibilitatea să faci şi duş. Iar după un zbor de 10-11 ore eşti pregătit de zborul spre casă”, spune Florin Ionescu, consulant în turism.

Cei care își doresc să pună mâna pe un bilet la o clasă superioară, la un preţ avantajos, trebuie să urmează tarifele cu mai mult de jumătate de an înainte de plecare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Eveniment
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Investiții majore pentru industria auto din România. Ce companii au fost vizate
Economic
Investiții majore pentru industria auto din România. Ce companii au fost vizate
Au mai rămas două săptămâni până la începutul noului an școlar. Cum le recomandă psihologii elevilor să se pregătească
Eveniment
Au mai rămas două săptămâni până la începutul noului an școlar. Cum le recomandă psihologii elevilor să se pregătească
Ce se întâmplă în organismul nostru când nu bem destulă apă. Ce spun specialiștii
Eveniment
Ce se întâmplă în organismul nostru când nu bem destulă apă. Ce spun specialiștii
Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
Externe
Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
Eveniment
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Externe
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit
Eveniment
Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit
Profesorii pregătesc boicotarea începutului de an școlar / Ce spun liderii de sindicat despre greva generală
Eveniment
Profesorii pregătesc boicotarea începutului de an școlar / Ce spun liderii de sindicat despre greva generală
Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
Eveniment
Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
Ultima oră
00:17 - Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
23:55 - Investiții majore pentru industria auto din România. Ce companii au fost vizate
23:39 - Au mai rămas două săptămâni până la începutul noului an școlar. Cum le recomandă psihologii elevilor să se pregătească
23:38 - Donald Trump spune că Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace pentru că „nu-l place”
23:20 - Ce se întâmplă în organismul nostru când nu bem destulă apă. Ce spun specialiștii
22:58 - Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
22:54 - Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
22:49 - Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
22:20 - Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
22:19 - Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit