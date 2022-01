Totul despre viața personală a lui Raed Arafat. Cine îl așteaptă acasă și care este motivul pentru care nu s-a însurat niciodată

Raed Arafat apare aproape zilnic în fața românilor, pe micile ecrane, iar toată țara îl știe. Totuși, mai puțini sunt cei care știu detalii despre viața personală a șefului DSU. Secretarul de stat nu este căsătorit, iar pe primul loc în viața lui a fost mult timp cariera.

Șeful DSU comunică săptămânale detalii despre pandemie, participă la conferințele de presă, acolo unde fie se stabilesc noi măsuri restrictive sau relaxări, fie aduce detalii noi cu privire la situația cazurilor de COVID-19 în România, sau gradul de ocupare al paturilor de la ATI, iar lista activităților din ultimii doi ani, privind pandemia, poate continua.

Totuși, cine este Raed Arafat în viața personală a fost o întrebarea pe care și-au pus-o mulți români. În septembrie 1990, el a început să pună bazele Serviciului Mobil de Urgență Reanimare şi Descarcerare, la Târgu Mureș. Mai târziu, acesta a devenit SMURD-ul de astăzi.

De ce nu s-a căsătorit Raed Arafat

Cariera lui Raed Arafat este una cunoscută, iar secretarul de stat a vorbit adesea despre ea. Totuși, cu detaliile din viața personală Raed Arafat nu a fost așa „darnic”. Într-un interviu televizat, secretarul de stat a explicat de ce nu este căsătorit și a răspuns unora dintre cele mai arzătoare întrebări ale curioșilor. Se pare că familia i-ar fi ocupat mult prea mult timp șefului DSU.

„Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite aşa, simplu: pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viaţă personală care să fie dedicată unei familii.

Nu poţi să ai familie şi să ai în acelaşi timp o muncă în care eşti implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi fraţi şi o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă şi după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004”, a povestit el, potrivit Ok Magazine.

Deși mulți ar spune că este o viață „tristă!, Raed Arafat nu regretă că nu s-a căsătorit și nu și-a întemeiat o familie.

„Nu regret şi fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înţelegi: pentru a face asta, trebuie să renunţi la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. Asta înseamnă să duci o pasiune până la capăt şi să o duci continuu, cu acelaşi nivel de pasiune, să nu o scazi”, a povestit el în trecut.

Cine îl aștepta acasă pe Raed Arafat, chiar dacă nu avea o familie

Chiar dacă nu a avut o familie și nici copii, secretarul de stat era mereu așteptat de cineva acasă. Este vorba despre un câine, pe care Arafat l-a avut în vremea în care a locuit la Târgu Mureș.

Totuși, din lipsă de timp, el a fost nevoit să renunțe la el și să îl dea unui prieten, tocmai ca animalul să aibă parte de toată atenția de care avea nevoie.

„Am avut un câine, până a început să-mi facă o figură în stradă… Eu îi dădeam de mâncare, îi dădeam apă. La un moment dat, câinile a început – şi l-am prins făcând asta… Unii îmi ziceau în stradă – la Mureş era, la Sângeorgiu de Mureş: De ce nu-i dai câinelui apă şi mâncare, când eşti plecat? Pentru că plecam dimineaţa, mă întorceam seara foarte târziu, uneori plecam într-o misiune cu elicopterul noaptea şi uneori nu veneam decât a doua zi, pentru că nu puteam să ne întoarcem, deci asta a fost… lucram cu Transgazul, cu elicopterul Alouette atunci şi niciodată nu ştiai ce se întâmplă.

Şi câinele cerşea apă şi mâncare de la vecini. Cum trecea cineva pe stradă, lua castronul, îl ţinea şi se plimba la gard, de faţă cu toţi, să le arate că nu are mâncare! Era clar. Adică câinele suferea. El era în grădină, totuşi, dar cu toate astea, era foarte greu de ţinut şi l-am dat unui coleg care l-a dus la ţară ca să crească bine acolo. Era un lup alb, era superb, dar… nu mergea”, a mai dezvăluit el, în timpul interviului.