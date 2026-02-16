B1 Inregistrari!
Eveniment » Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece

Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 15:01
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Basel, Elveția
  2. Capitala culturală a Elveției
  3. Mobilitate și gastronomie

Pentru cei care își doresc o vacanță de iarnă diferită, unde farmecul sezonului rece se îmbină cu arta și gastronomia, Basel poate fi o alegere inspirată. Situat la granița dintre Elveția, Germania și Franța, orașul oferă o combinație atractivă de cultură, istorie și experiențe culinare.

Atunci când vine vorba despre vacanțele de iarnă în Elveția, cele mai populare destinații rămân St. Moritz, Zermatt, Verbier sau Crans-Montana. Însă pentru turiștii care preferă orașele cu o ofertă culturală bogată, Basel reprezintă o alternativă demnă de luat în calcul.

Așezat pe malul Rinului, orașul are un avantaj geografic rar întâlnit. La Dreiländereck, cunoscut drept Triunghiul de Frontieră, vizitatorii pot ajunge rapid din Elveția în Germania sau Franța, chiar și în aceeași zi, fie pe jos, fie cu bicicleta, scrie Daily Express.

Capitala culturală a Elveției

Basel este considerat capitala culturală a țării și găzduiește peste 40 de muzee. Printre cele mai importante se numără Kunstmuseum Basel, care deține cea mai veche colecție publică de artă din lume.

Centrul vechi impresionează prin străzi pietruite și clădiri medievale bine conservate. Printre principalele atracții se află Basel Minster, fondată în 1091, precum și terasa Pfalz, de unde turiștii pot admira o panoramă spectaculoasă asupra Rinului.

Una dintre cele mai fotografiate clădiri este Basel Town Hall, recunoscută pentru fațada sa roșie distinctivă. În plus, orașul este celebru pentru cele aproximativ 200 de fântâni cu apă potabilă gratuită, răspândite pe întreg teritoriul său.

Mobilitate și gastronomie

Un alt element care diferențiază Basel este infrastructura sa eficientă. Orașul a fost primul care a introdus transport public gratuit pentru turiștii cazați în hoteluri. Rețeaua de tramvaie și autobuze electrice conectează rapid cartierele, iar pistele de biciclete sunt bine dezvoltate. De asemenea, un feribot ecologic traversează Rinul, oferind o experiență plăcută de deplasare.

La capitolul gastronomie, Basel impresionează prin numeroase terase și restaurante care servesc preparate tradiționale elvețiene, precum fondue, alături de vinuri și beri locale. Berăriile istorice completează atmosfera autentică, iar meniurile pun accent pe specialități regionale.

