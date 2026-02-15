Franța traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, confruntându-se cu un val de inundații care se extinde la nivel național. Autoritățile avertizează că situația rămâne instabilă, iar perspectivele de ameliorare sunt limitate pe termen scurt.

Ce spun autoritățile despre fenomen

Potrivit specialiștilor, amploarea actuală a fenomenului depășește orice reper cunoscut de la începutul monitorizărilor moderne. Vigicrues, serviciul public care supraveghează riscurile de inundații, funcționează din 2006, însă actualul episod a întrecut toate datele istorice. „Am depășit toate recordurile”, a declarat sâmbătă pentru directoarea serviciului Vigicrues,Lucie Chadourne Facon.

Situația este considerată excepțională și prin durata sa, Franța fiind de aproximativ 30 de zile consecutive sub alerte portocalii sau roșii, fără pauze semnificative. Oficialii avertizează că dinamica fenomenului face imposibilă o stabilizare rapidă.

În prezent, 77 de departamente se află simultan sub diverse niveluri de alertă, inclusiv zone încadrate la risc ridicat. Conform buletinelor oficiale, două departamente sunt sub alertă roșie, alte 13 sub alertă portocalie, iar avertizările vizează nu mai puțin de 148 de râuri.

Deși numărul zonelor afectate a înregistrat ușoare fluctuații, autoritățile descriu situația drept „foarte gravă”, subliniind că evoluția rămâne imprevizibilă de la o zi la alta.

Ce a contribuit la evoluția dezastrului

Explicația principală ține de acumularea masivă de apă în ultimele două luni, care a dus la saturarea completă a solurilor. Franța a atins cel mai ridicat indice de umiditate a solului de la începutul măsurătorilor, în 1959. „Avem o situație de generalizate pe întreg teritoriul național, deoarece toate solurile sunt saturate peste tot” și „și-au pierdut capacitatea de infiltrare”, a explicat Chadourne-Facon.

În regiuni precum Bretania, Masivul Central, zona mediteraneană sau Corsica, cantitățile de precipitații au depășit frecvent 250 de litri pe metru pătrat, favorizând scurgerile directe în râuri.

INONDATIONS : La France est désormais en situation de „crue généralisée”, annonce Vigicrues.

De nouvelles perturbations arrivent et „l’épisode n’est pas du tout terminé”. Des centaines d’habitants sont évacués le long de la Garonne, en alerte rouge. — Infos Françaises (@InfosFrancaises)

Cum evoluează situația

Specialiștii avertizează că „Este foarte clar că nu se poate vorbi deloc de o revenire la normal în următoarele zile”. Râurile au devenit extrem de sensibile, reacționând rapid chiar și la minore, ceea ce alimentează constant viiturile, relatează Ziare.com.

Deși rezervoarele și barajele sunt bine alimentate, autoritățile atrag atenția că inundațiile nu exclud riscul unor episoade severe de secetă, așa cum s-a întâmplat în bazinul Garonne după 2022.