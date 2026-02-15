B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)

Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)

Iulia Petcu
15 feb. 2026, 08:33
Inundații record în Franța. Ce arată datele despre durata și amploarea fenomenului (FOTO)
sursa foto: X/ @InfosFrancaises
Cuprins
  1. Ce spun autoritățile despre fenomen
  2. Ce a contribuit la evoluția dezastrului
  3. Cum evoluează situația

Franța traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii, confruntându-se cu un val de inundații care se extinde la nivel național. Autoritățile avertizează că situația rămâne instabilă, iar perspectivele de ameliorare sunt limitate pe termen scurt.

Ce spun autoritățile despre fenomen

Potrivit specialiștilor, amploarea actuală a fenomenului depășește orice reper cunoscut de la începutul monitorizărilor moderne. Vigicrues, serviciul public care supraveghează riscurile de inundații, funcționează din 2006, însă actualul episod a întrecut toate datele istorice. „Am depășit toate recordurile”, a declarat sâmbătă pentru AFP directoarea serviciului Vigicrues,Lucie Chadourne Facon.

Situația este considerată excepțională și prin durata sa, Franța fiind de aproximativ 30 de zile consecutive sub alerte portocalii sau roșii, fără pauze semnificative. Oficialii avertizează că dinamica fenomenului face imposibilă o stabilizare rapidă.

În prezent, 77 de departamente se află simultan sub diverse niveluri de alertă, inclusiv zone încadrate la risc ridicat. Conform buletinelor oficiale, două departamente sunt sub alertă roșie, alte 13 sub alertă portocalie, iar avertizările vizează nu mai puțin de 148 de râuri.

Deși numărul zonelor afectate a înregistrat ușoare fluctuații, autoritățile descriu situația drept „foarte gravă”, subliniind că evoluția rămâne imprevizibilă de la o zi la alta.

Ce a contribuit la evoluția dezastrului

Explicația principală ține de acumularea masivă de apă în ultimele două luni, care a dus la saturarea completă a solurilor. Franța a atins cel mai ridicat indice de umiditate a solului de la începutul măsurătorilor, în 1959. „Avem o situație de inundații generalizate pe întreg teritoriul național, deoarece toate solurile sunt saturate peste tot” și „și-au pierdut capacitatea de infiltrare”, a explicat Chadourne-Facon.

În regiuni precum Bretania, Masivul Central, zona mediteraneană sau Corsica, cantitățile de precipitații au depășit frecvent 250 de litri pe metru pătrat, favorizând scurgerile directe în râuri.

Cum evoluează situația

Specialiștii avertizează că „Este foarte clar că nu se poate vorbi deloc de o revenire la normal în următoarele zile”. Râurile au devenit extrem de sensibile, reacționând rapid chiar și la ploi minore, ceea ce alimentează constant viiturile, relatează Ziare.com.

Deși rezervoarele și barajele sunt bine alimentate, autoritățile atrag atenția că inundațiile nu exclud riscul unor episoade severe de secetă, așa cum s-a întâmplat în bazinul Garonne după 2022.

Tags:
Citește și...
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Externe
Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Externe
Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
Externe
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
Externe
Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
Concluzie șoc a experților britanici. Aleksei Navalnîi a murit otrăvit cu o toxină foarte rară
Externe
Concluzie șoc a experților britanici. Aleksei Navalnîi a murit otrăvit cu o toxină foarte rară
Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
Externe
Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
Marco Rubio reafirmă legătura dintre SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München. Ce mesaj transmite despre alianța transatlantică (VIDEO)
Externe
Marco Rubio reafirmă legătura dintre SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München. Ce mesaj transmite despre alianța transatlantică (VIDEO)
Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite
Externe
Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite
Un oraș turistic din Europa limitează vânzarea de alcool după ora 20. Ce a determinat autoritățile să interzică alcoolul
Externe
Un oraș turistic din Europa limitează vânzarea de alcool după ora 20. Ce a determinat autoritățile să interzică alcoolul
Cunoscutul actor James Van Der Beek a murit din cauza cancerului. Ce simptom a ignorat mult timp până să afle că e bolnav
Externe
Cunoscutul actor James Van Der Beek a murit din cauza cancerului. Ce simptom a ignorat mult timp până să afle că e bolnav
Ultima oră
00:07 - O nouă victorie pentru Cristi Chivu. Inter – Juventus 3-2 în Derby d’Italia
23:52 - Mecanismul de coasigurare 2026. Cum pot avea acces la servicii medicale românii fără asigurare de sănătate
23:10 - Viktor Orban, acuzații înainte de alegeri. Occidentul făcut responsabil pentru avansul luat de Opoziția pro-europeană
22:31 - Ministrul Energiei vrea să cedeze mineralele rare către SUA. România, pe primul loc la zăcăminte în UE
21:42 - Europa strânge rândurile în fața lui Donald Trump. Guvernatorul Californiei dezvăluie în ce stă puterea șefului de la Casa Albă
21:13 - Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Avertismentul premierului Danemarcei
20:36 - România vrea să strângă legăturile cu Japonia. Anunțul lui Radu Miruță de la Munchen
19:56 - Predicții astrale cu Alina Bădic pentru perioada 15 – 21 februarie. Caracteristicile zodiacale pentru săptămâna ce urmează (VIDEO)
18:00 - Radu Drăgușin are un antrenor nou. Croatul Igor Tudor, anunțat interimar la Tottenham
17:09 - Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin