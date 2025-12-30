B1 Inregistrari!
Ce să faci în noaptea de Revelion. Aceste obiceiuri îți aduc noroc, dragoste, liniște și echilibru în noul an

Ce să faci în noaptea de Revelion. Aceste obiceiuri îți aduc noroc, dragoste, liniște și echilibru în noul an

30 dec. 2025, 13:53
Ce să faci în noaptea de Revelion. Aceste obiceiuri îți aduc noroc, dragoste, liniște și echilibru în noul an
Sursa foto: rawpixel.com /Freepik
Cuprins
  1. Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. De ce este roșul atât de important în noaptea de Revelion
  2. Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. Ce semnificație are sărutul sub vâsc în noaptea dintre ani
  3. Chiar ajută hainele noi să atragă energie bună în noul an
  4. Cum aleg multe femei să își petreacă ultimele ore ale anului

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. Pentru multe femei, 31 decembrie nu înseamnă doar petrecere și distracție, ci și o zi plină de semnificații. Tradițiile transmise din generație în generație capătă o importanță aparte, iar unele ritualuri sunt respectate cu mare atenție, în speranța unui început de an mai bun, plin de noroc, echilibru și împlinire.

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. De ce este roșul atât de important în noaptea de Revelion

Culoarea roșie este considerată de mult timp un simbol al energiei, pasiunii și protecției. Nu este surprinzător că multe femei aleg să introducă această nuanță în ținută, fie prin manichiură, fie printr-un detaliu vestimentar. Se crede că roșul ajută la atragerea încrederii și a unei stări de spirit pozitive odată cu trecerea în noul an.

Un rol aparte îl are și lenjeria intimă roșie, preferată mai ales dacă este din materiale naturale, precum mătasea. Modelele simple, dar elegante, sunt asociate cu armonia și liniștea în plan personal.

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou. Ce semnificație are sărutul sub vâsc în noaptea dintre ani

Unul dintre cele mai iubite ritualuri de Revelion rămâne sărutul sub vâsc, văzut ca un gest ce aduce noroc în iubire și stabilitate în relații. Se spune că efectul este și mai puternic dacă femeia poartă haine noi special alese pentru acest moment. Ținuta nouă simbolizează un nou început, desprinderea de vechi și deschiderea către oportunități și emoții pozitive.

Chiar ajută hainele noi să atragă energie bună în noul an

Există și un alt detaliu interesant. Unele femei cred că hainele noi ar trebui „încărcate” cu energie bună înainte de a fi purtate. Cum? Printr-un moment de liniște, în fața oglinzii, în care dorințele pentru anul următor sunt rostite clar. Astfel, intențiile ar fi „fixate” simbolic.

Pentru a întregi atmosfera, multe femei aleg să danseze prin casă câteva minute pe muzică veselă. Acestea consideră că astfel alungă energiile negative. Totodată, se evită gătitul până târziu, din convingerea că efortul excesiv ar consuma norocul anului care vine.

Cum aleg multe femei să își petreacă ultimele ore ale anului

Pregătirile sunt, de regulă, făcute din timp, astfel încât ultimele ore din an să fie dedicate relaxării, bucuriei și momentelor petrecute cu oamenii dragi, potrivit Știripesurse.

Indiferent dacă sunt privite ca superstiții sau ca ritualuri simbolice, aceste obiceiuri și ritualuri de Revelion pentru noroc aduc un plus de speranță și optimism în noaptea dintre ani.

