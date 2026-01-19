Traficul rutier pe Autostrada A2, principala legătură dintre București și litoral, a fost grav afectat în urma unui accident produs pe sensul de mers spre Constanța. Incidentul a dus la blocarea circulației și la formarea unor coloane extinse de autovehicule.

Ce s-a întâmplat pe Autostrada A2

Circulația pe sensul București–Constanța a fost oprită după ce un a derapat și a lovit parapetul median, rămânând imobilizat pe carosabil. Din cauza poziției autocamionului, banda de rulare a fost complet blocată, ceea ce a dus rapid la cozi kilometrice.

Conform , incidentul a avut loc la kilometrul 139, în apropierea localității Fetești, județul Ialomița.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 139, pe sensul de mers spre litoral, în apropierea localității Fetești, județul Ialomița, s-a produs un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, în care au fost implicate două autotrenuri, ce au rămas imobilizate pe suprafața de rulare.”

La fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Rutiere și ale Secției Autostrăzi, potrivit Constanța Info. Acestea au demarat măsuri pentru fluidizarea zonei și pentru securizarea zonei până la reluarea circulației în condiții de siguranță.

„Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre litoral, urmând să fie deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 105, localitatea Drajna.”

Ce recomandări au primit șoferii

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile primite în teren. Șoferii sunt sfătuiți să își adapteze viteza și să evite manevrele riscante în zonele aglomerate.

De asemenea, autoritățile îi îndeamnă pe participanții la să ia în calcul rute alternative, în funcție de destinație. Măsurile rămân valabile până la reluarea circulației în condiții normale de siguranță.