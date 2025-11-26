B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți

Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți

Adrian Teampău
26 nov. 2025, 13:26
Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
Percheziții Sursa foto: Captura video / Poliția de frontieră
Cuprins
  1. Anchetă de pornografie infantilă gestionată de procurorii DIICOT
  2. Anchetă de pornografie infantilă și la Bistrița
  3. Anchetă derulată de procurorii DIICOT la Drobeta Turnu Severin
  4. Pornografie infantilă la Galați

Procurorii DIICOT au reținut mai multe persoane într-un dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Ancheta vizează indivizi din mai multe localități care postau imagini cu copii în ipostaze sexuale pe diferite platforme online.

Anchetă de pornografie infantilă gestionată de procurorii DIICOT

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au acționat în mai multe locații din țară pentru depistarea unor indivizi acuzați de pornografie infantilă. Ancheta a fost gestionată în coordonare cu procurorii DIICOT. Cercetările au pornit de la mai multe imagini cu copii surprinși în ipostaze cu tentă sexuală postate pe internet.

Astfel, polițiștii din Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în județul Hunedoara. Anchetatorii au indicii referitoare la astfeld de acte care vizează un individ. În acest sens a fost depus un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

Din informațiile furnizate de DIICOT, pe parcursul lunii iunie 2024, un bărbat ar fi determinat o fată de 13 ani să-i remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite. Totodată, individul i-ar fi trimis victime mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.

Suspectul a fost reținut și audiat la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Alba, pentru stabilirea tuturor faptelor.

Anchetă de pornografie infantilă și la Bistrița

Procurorii DIICOT anchetează alți doi suspecți, în municipiul Bistrița. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi distribuit 28 de fișiere cu copii în ipostaze sexuale. Și în acest caz, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița Năsăud au descins la două locații, pentru percheziții. Acuzațiile formulate au fost de săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, pe parcursul anului 2022, unul dintre bărbați ar fi procurat și distribuit, în mediul online, 28 de fișiere (imagini și videoclipuri) cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite.

Pentru prinderea celor doi, anchetatorii au recurs și la sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Bistrița Năsăud și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița Năsăud.

Anchetă derulată de procurorii DIICOT la Drobeta Turnu Severin

O altă percheziție s-a desfășurat în Drobeta Turnu Severin, în județul Mehedinți. Polițiștii și procurorii DIICOT au descins la o locuință din municipiu.

Din probatoriul administrat a rezultat că, pe parcursul anului 2025, un bărbat ar fi procurat, de pe o rețea de tip peer to peer, peste 10.000 de fișiere conținând materiale pornografice cu minori.

El ar fi pus aceste înregistări la dispoziția mai multor utiliatori cu care era în legătură.

Pornografie infantilă la Galați

Reprezentanții platformei de socializare Tik Tok au sesizat autoritățile din România cu privire la un caz de pornografie infantilă din județul Galați. Oficialii platformei au transmis autorităților române o sesizare care viza un cuplu din Galați ce și-a violat copiii. Este vorba despre un bebeluș de trei luni și o fetiță de un an și șapte luni. Cei doi au încercat să transmită live, imaginile cu violurile.

Sesizarea a fost transmisă apre soluționare procurorilor din cadrul DIICOT Brăila. Bărbatul și femeia au fost aretați, după cum relatează publicația locală debraila.ro, iar bebelușul și surioara lui au fost preluați de Protecția Copilului.

Bărbatul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol și pornografie infantilă. Din cercetările efectuate rezultă că cei doi copii sunt ai femeii. Bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, însă autoritățile au bănuieli că ar fi tată biologic.

Tags:
Citește și...
Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
Eveniment
Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Eveniment
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Carnea de porc de sărbători: ce trebuie să știm și care sunt recomandările specialiștilor
Eveniment
Carnea de porc de sărbători: ce trebuie să știm și care sunt recomandările specialiștilor
Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova
Eveniment
Cât costă cele mai îndrăgite preparate tradiționale la Târgul de Crăciun din Craiova
CCIR susține inițiativa Constanța Port Business Association de preluare a managementului CN APMC
Eveniment
CCIR susține inițiativa Constanța Port Business Association de preluare a managementului CN APMC
Inspectorii ANAF se urcă pe vedetele OnlyFans. Vedetele din platformele pentru adulți, milioane de lei datorii la stat
Eveniment
Inspectorii ANAF se urcă pe vedetele OnlyFans. Vedetele din platformele pentru adulți, milioane de lei datorii la stat
Are doar 84 de locuitori, însă atrage milioane de turiști. Unde se află „Orașul Tăcut” și de ce este atât de special
Eveniment
Are doar 84 de locuitori, însă atrage milioane de turiști. Unde se află „Orașul Tăcut” și de ce este atât de special
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Eveniment
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Motivul pentru care Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir
Eveniment
Motivul pentru care Ilie Bolojan nu a fost la înmormântarea lui Emeric Ienei. Dezvăluirile lui Mitică Dragomir
Viața unei românce în Olanda: „Aici….. nu, nu, frate, nu! Nu există așa ceva”. Cu ce probleme s-a confruntat
Eveniment
Viața unei românce în Olanda: „Aici….. nu, nu, frate, nu! Nu există așa ceva”. Cu ce probleme s-a confruntat
Catalin Drula
Ultima oră
13:53 - Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
13:49 - Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
13:49 - Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
13:41 - Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
13:26 - Nicușor Dan, nimic despre drona care s-a plimbat pe deasupra României. Și Ilie Bolojan a ratat momentul
13:17 - Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
13:15 - Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
13:15 - Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
12:54 - Pericolul din pantofii Nike și Adidas produși în Indonezia. Descoperire îngrijorătoare a autorităților din Olanda și SUA
12:52 - Sociologul Gelu Duminică îl votează pe Ciucu la Primăria Capitalei: „Administrator pragmatic, a investit în incluziune socială”