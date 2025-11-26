Procurorii DIICOT au reținut mai multe persoane într-un dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. vizează indivizi din mai multe localități care postau imagini cu copii în ipostaze sexuale pe diferite platforme online.

Anchetă de pornografie infantilă gestionată de procurorii DIICOT

Polițiștii au acționat în mai multe locații din țară pentru depistarea unor indivizi acuzați de pornografie infantilă. Ancheta a fost gestionată în coordonare cu procurorii DIICOT. Cercetările au pornit de la mai multe imagini cu copii surprinși în ipostaze cu tentă sexuală postate pe internet.

Astfel, polițiștii din Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor, au pus în aplicare un domiciliară în județul Hunedoara. Anchetatorii au indicii referitoare la astfeld de acte care vizează un individ. În acest sens a fost depus un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor.

Din informațiile furnizate de DIICOT, pe parcursul lunii iunie 2024, un bărbat ar fi determinat o fată de 13 ani să-i remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite. Totodată, individul i-ar fi trimis victime mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.

Suspectul a fost reținut și audiat la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Alba, pentru stabilirea tuturor faptelor.

Anchetă de pornografie infantilă și la Bistrița

Procurorii DIICOT anchetează alți doi suspecți, în municipiul Bistrița. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi distribuit 28 de fișiere cu copii în ipostaze sexuale. Și în acest caz, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița Năsăud au descins la două locații, pentru percheziții. Acuzațiile formulate au fost de săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, pe parcursul anului 2022, unul dintre bărbați ar fi procurat și distribuit, în mediul online, 28 de fișiere (imagini și videoclipuri) cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite.

Pentru prinderea celor doi, anchetatorii au recurs și la sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Bistrița Năsăud și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița Năsăud.

Anchetă derulată de procurorii DIICOT la Drobeta Turnu Severin

O altă percheziție s-a desfășurat în Drobeta Turnu Severin, în județul Mehedinți. Polițiștii și procurorii DIICOT au descins la o locuință din municipiu.

Din probatoriul administrat a rezultat că, pe parcursul anului 2025, un bărbat ar fi procurat, de pe o rețea de tip peer to peer, peste 10.000 de fișiere conținând materiale pornografice cu minori.

El ar fi pus aceste înregistări la dispoziția mai multor utiliatori cu care era în legătură.

Pornografie infantilă la Galați

Tik Tok au sesizat autoritățile din România cu privire la un caz de pornografie infantilă din județul Galați. Oficialii platformei au transmis autorităților române o sesizare care viza un cuplu din Galați ce și-a violat copiii. Este vorba despre un bebeluș de trei luni și o fetiță de un an și șapte luni. Cei doi au încercat să transmită live, imaginile cu violurile.

Sesizarea a fost transmisă apre soluționare procurorilor din cadrul DIICOT Brăila. Bărbatul și femeia au fost aretați, după cum relatează publicația locală debraila.ro, iar bebelușul și surioara lui au fost preluați de Protecția Copilului.

Bărbatul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol și pornografie infantilă. Din cercetările efectuate rezultă că cei doi copii sunt ai femeii. Bărbatul nu apare ca tată în certificatele de naștere, însă autoritățile au bănuieli că ar fi tată biologic.