Consumul de droguri în școli devine un fenomen tot mai greu de ignorat. Substanțele interzise sunt ieftine, ușor de procurat și, în multe cazuri, se vând chiar în apropierea unităților de învățământ sau, mai grav, în interiorul acestora. Datele sunt alarmante: peste 20% dintre liceeni spun că li s-au oferit droguri la școală, iar unul din 10 recunoaște că a consumat cel puțin o dată.

Ce spun părinții care se confruntă cu această realitate

Daniel, tatăl unui elev de clasa a zecea din București, a povestit cu îngrijorare cum fiul său a fost abordat de mai multe ori de colegi mai mari.

„De vreo câteva ori, de 3-4 ori, l-au acostat colegii lui mai mari din liceu să îi ofere nişte substanţe… Droguri. A mai fost cu un coleg de clasă în părculeţul din apropierea liceului. Şi acolo au venit doi colegi mai mari cu doi ani, din ce mi-a zis băiatul meu. I s-a oferit o punguţă albă, cu ceva substanţe în ea. Îi cerea 12 lei pe ea”, a declarat tatăl unui elev, pentru .

Prețurile mici sunt una dintre principalele metode prin care adolescenții sunt atrași să încerce substanțele interzise.

De ce sunt drogurile atât de ieftine pentru adolescenți

Experții antidrog confirmă că folosesc o strategie clară, mai exact, tarife mici, mai ales la început, pentru a crea dependență.

„Ele ajung la adolescenţi cu preţuri foarte mici pentru că un flacon, un tub e 20-30 de lei, iar un comprimat, pe piaţa neagră, undeva la 5 – 6 lei. Medicamentele cu conţinut stupefiant sunt pe locul 3 în opţiunile de consum ale adolescenţilor cu vârste între 14-18 ani”, a explicat Cătălin Ţone, expert antidrog.

Potrivit studiilor, jumătate dintre elevii cărora li s-au oferit droguri au cedat tentației.

Droguri în școli: Ce s-a întâmplat la Colegiul German Goethe din București

Un caz recent readuce problema în prim-plan. Un adolescent de 16 ani a fost găsit inconștient în toaleta Colegiului German Goethe din Capitală. Există suspiciuni că elevul ar fi consumat substanțe interzise chiar în incinta școlii, fiind nevoie de intervenția ambulanței.

Medicii urmează să stabilească exact ce a consumat tânărul, în timp ce autoritățile au deschis o anchetă.

Droguri în școli: Cum reacționează autoritățile în fața fenomenului

Poliția anunță controale sporite în jurul școlilor și liceelor, inclusiv cu câini special antrenați pentru depistarea drogurilor.

„Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus intensificarea activităţilor pentru prevenirea traficului de droguri în zona unităţilor de învăţământ. Suplimentar, în cadrul patrulelor sunt folosiţi şi câini pentru depistarea substanţelor interzise. Vorbim de aproape 100 de câini”, a precizat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR.

În paralel, au loc campanii de prevenție, însă, peste jumătate dintre liceeni spun că acestea nu au un impact real.

Cât de grav este fenomenul consumului de droguri în școli, în 2025

Cazul de la Liceul Goethe nu este singular. Drogurile ajung la elevi prin colegi mai mari, prin țigări electronice sau chiar prin livrări directe la poarta școlii, un trend extrem de periculos.

Doar în ultimul an, mai multe cazuri grave au fost mediatizate:

septembrie 2025 – elevă de clasa a VII-a din Iași, transportată la spital după ce a consumat substanțe psihoactive în școală;

iunie 2025 – elevă de 14 ani din Mangalia, găsită inconștientă în toaleta școlii;

martie 2025 – elev de 17 ani din București, în stare gravă după consum de alcool și posibil droguri.

Statistica rămâne îngrijorătoare. Unul din cinci elevi spune că i s-au oferit droguri la școală, unul din zece a consumat, iar 22% dintre liceeni spun că pot cumpăra foarte ușor substanțe interzise chiar din incinta unităților de învățământ.