Spania a anunțat cea mai mare captură de cocaină realizată vreodată pe mare, în urma unei operațiuni internaționale desfășurate în largul Insulelor Canare. Ancheta vizează o rețea criminală multinațională care ar fi transportat cantități uriașe de droguri din America de Sud către Europa, folosind nave comerciale.

Cum a fost identificată nava suspectă venită din Brazilia

Detectivi și procurori antidrog care investigau un grup criminal cu ramificații internaționale au intrat pe urma unei nave comerciale plecate din Brazilia. Potrivit unui comunicat al Poliției Naționale spaniole, anchetatorii urmăreau o rețea suspectată că exportă „cantități enorme” de cocaină din America de Sud spre Europa.

Informațiile adunate au indicat un transport aparent banal, care ascundea însă una dintre cele mai mari încărcături de droguri interceptate vreodată pe mare.

Ce au descoperit forțele speciale

Săptămâna trecută, ofițeri din grupul de operațiuni speciale de elită au urcat la bordul navei, aflate la aproximativ 535 de kilometri de Insulele Canare. În cală, ascunsă într-un transport masiv de sare, se afla cocaina ambalată în aproape 300 de baloți. În total, autoritățile au confiscat aproape 10 tone de , iar 13 persoane aflate la bord au fost arestate. Nava, rămasă fără combustibil, a fost remorcată ulterior în portul Santa Cruz de Tenerife.

Imaginile video făcute publice de autorități surprind amploarea intervenției, cu ofițeri folosind lopeți pentru a scoate baloții înfășurați dintr-o cantitate uriașă de sare. Operațiunea, denumită White Tide, a fost realizată cu sprijinul poliției federale din Brazilia, al agenției americane antidrog, precum și al autorităților din Marea Britanie, Franța și Portugalia, subliniind dimensiunea internațională a anchetei.

Ce au transmis autoritățile spaniole despre captură

În comunicatul oficial, Poliția Națională a precizat: „Datorită acestui efort comun, ofițerii Poliției Naționale au recuperat 9.994 de kilograme de cocaină, ambalate în 294 de pachete, care fuseseră ascunse printre tonele de sare transportate de navă, precum și o armă de foc folosită de grupare pentru a proteja încărcătura”, citează .

Instituția a subliniat că „acest lucru reprezintă o lovitură decisivă dată rețelelor criminale internaționale implicate în traficul maritim de cocaină”, demonstrând eficiența cooperării internaționale.

Captura depășește precedentul record stabilit în iulie 1999, când forțele de ordine au confiscat 7,5 tone de cocaină de pe un trauler, relatează Antena3. În ultimii ani, a devenit una dintre principalele porți de intrare a drogurilor în Europa. În 2024, poliția și vameșii spanioli au interceptat peste 13 tone de cocaină ascunse într-un transport de banane din Ecuador. La nivel anual, autoritățile au confiscat 123 de tone de cocaină în 2024, față de 118 tone în 2023 și doar 58 de tone în 2022.