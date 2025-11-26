B1 Inregistrari!
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților

Adrian Teampău
26 nov. 2025, 09:19
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Tragedie evitată la limită
  2. Comunicatul oficial al Poliției

Tragedie evitată la limită în Timișoara. O fetiță de 11 ani a ajuns la spital, pentru investigații și îngrijiri de urgență după ce a fost înjunghiată de propria mamă.

Tragedie evitată la limită

Mama și-ar fi atacat copila, cu un cuțit, în vreme ce aceasta dormea. Incidentul s-a petrecut în municipiul Timișoara. Femeia și-a înjunghiat copila și puțin a lipsit să se producă o tragedie. Tatăl fetei a solicitat intervenția ambulanței care a preluat fetița și a dus-o la spital. În urma examinării medicale s-a constatat că avea patru plăgi înjunghiate.

Din primele informaţii se pare că mama are probleme psihice. Femeia a reacționat astfel când a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Supărată şi profitând că este singură acasă cu fiica ei, marţi seară, a decis să se răzbune. Ea a a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe fată de patru ori, în timp ce aceasta dormea.

Din fericire, tocmai atunci a intrat în casă și tatăl. Acesta a auzit gălăgie și a intervenit oprind-o pe femeie să comită o tragedie. Bărbatul a sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului au sosit un echipaj de la Ambulanţă. Fetița a fost dusă la Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o.

De asemenea, a fost demarată o investigație a polițiștilor. Mama agresivă a fost dusă la audieri pentru a stabili ce s-a întâmplat. Ea va fi expertizată din punct de vedere psihiatric înainte ca dosarul să meargă mai departe.

Comunicatul oficial al Poliției

Polițiștii au emis un comunicat de presă la scurtă vreme după ce au intervenit și au preluat anchetat. Ei au dat detalii despre această tragedie evitată la limită, printr-un noroc. Poliţiştii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fiica sa, de 10 ani, ar fi fost înjunghiată de mamă. Inforația a fost transmisă într-un comunicat de Inspectoratul Județean de Poliție Timiș (IPJ)

„Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au fost identificați cei 2 părinți, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani și minora de 10 ani, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat al IPJ Timiș.

Potrivit autorităților, în acest caz a fost deschis un dosar penal. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs incidentul. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

„În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș”, transmit polițiștii.

