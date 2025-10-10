Un nou proiect medical cu impact național a fost lansat în . Într-o zi simbolică, Ziua Mondială a Sănătății Mintale, a fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de și de Codin Maticiuc, susținut încă din faza de proiectare de Primăria Sectorului 4.

Cum a sprijinit Primăria Sectorului 4 acest proiect

Primarul Daniel Băluță, prezent la eveniment, a subliniat importanța empatiei și responsabilității. În cadrul unui scurt discurs, edilul a punctat necesitatea urgentă ca întreaga societate să fie mai receptivă la nevoile copiilor și părinților, pentru a le aduce acestora vindecare și demnitate.

„Astăzi nu vorbim doar despre începutul unei construcții. Astăzi punem temelia unei SPERANȚE! O speranță pentru copii, pentru părinți, pentru medici și pentru întreaga noastră comunitate. Ca medic, știu cât de grea este suferința unui copil și cât de mare este neputința unui părinte în fața ei. Ca primar, simt responsabilitatea de a transforma această suferință în acțiune, în locuri care să aducă vindecare și demnitate. Iar ca tată al unei adolescente, știu cât de fragilă este lumea copiilor noștri și cât de multă grijă trebuie să avem de ei. De aceea, atunci când Codin mi-a arătat proiectul acestui spital, n-am stat nici măcar un minut pe gânduri și am decis că trebuie să ne implicăm, să facem tot ce depinde noi, ca autoritate, pentru ca acest spital să se ridice cât mai repede și să-i ajutăm pe copii, pentru că asta este, în esență, menirea noastră, să fim acolo unde ei au nevoie de noi”, a declarat Daniel Băluță.

Edilul a precizat că inițiativa Fundației Metropolis este una „specială”, menită să ofere tratament copiilor care se confruntă cu diverse forme de adicție.

„Noi, aici, în Sectorul 4 am mai făcut spitale. O Unitate de Primiri Urgențe și o Secție pentru tratarea marilor arși la Spitalul Bagdasar-Arseni, un spital de stomatologie. Acum, lucrăm intens la construcția unui spital nou pentru tratarea afecțiunilor pulmonare, pe Calea Șerban Vodă, dar și a unei noi maternități în curtea spitalului Sf. Ioan.

Ceea ce construiște însă aici, Fundația Metropolis, în cadrul campaniei „Spitale publice din bani privați” – este un proiect cu adevărat special, pentru că va oferi sprijin și tratament copiilor care se confruntă cu diverse forme de adicție, o problemă reală și dureroasă, pe care avem datoria morală să o înfruntăm cu empatie și curaj și s-o tratăm.

Vă asigur că întreaga comunitate a Sectorului 4 va sprijini necondiționat acest proiect, cu tot ce este nevoie pentru ca acest spital să prindă viață cât mai curând. Cred cu tărie că, împreună, putem face mult bine, putem schimba destine. Împreună, putem construi nu doar ziduri. Putem construi încredere pentru copiii noștri. Vă mulțumesc tuturor celor care credeți în acest proiect și fac un apel în continuare către toți cei care pot să se alăture și să sprijine cauza noastră! Când spun TOȚI, mă refer, în primul rând, la oamenii de afaceri, la companiile mari ale României, dar și la fiecare dintre oamenii care aud sau citesc mesajul nostru! Chiar și un singur SMS transmis în sprijinul Fundației Metropolis poate face diferența între bine și rău, între întuneric și lumină, între viață și moarte”, a încheiat Daniel Băluță.

Ce spun inițiatorii și susținătorii proiectului din Sectorul 4

Reprezentantul Fundației Metropolis, Codin Maticiuc, a apreciat deschiderea autorităților locale:

„Îi mulțumesc primarului Daniel Băluță pentru „normalitate”, adică pentru că a semnat autorizația de construire a acestui spital. Însă el nu a făcut doar atât, ci așa cum îmi promisese, a contactat toate firmele care fie au sediul social în Sectorul 4, fie lucrează în Sectorul 4 și ne-a prezentat, ne-a deschis niște uși. Este primul primar care a făcut asta și dacă măcar încă un alt primar ar mai face-o, din orice alt oraș, noi am merge în acel oraș și am construi acolo un spital”, a spus Maticiuc.

La eveniment a participat și omul de afaceri Ion Țiriac, unul dintre sponsorii inițiativelor Fundației Metropolis, care a oferit un mesaj emoționant pentru donatorii din întreaga țară:

„Aș vrea să mulțumesc acelui om, acelei doamne, acelui pensionar, acelui muncitor care a donat cei doi euro. Acei doi euro pe care o să îi vedeți în clădirea aceea sunt mult mai importanți decât ceea ce fundația mea donează. Conștiința omului care din pensie donează doi euro… pentru mine acela este exemplul de urmat. Acela este omul patriot al României. Noi, până acum, am dublat de fiecare dată cei doi euro. Îi dublăm și anul acesta”, a spus omul de afaceri.

De ce este important acest spital pentru comunitate

Noua Clinică de Psihiatrie Pediatrică Prof. Dr. Alexandru Obregia va deveni un punct de sprijin pentru copiii care se confruntă cu tulburări mintale și dependențe, oferind șansa la o viață mai bună. Prin colaborarea dintre autoritățile locale, mediul privat și societatea civilă, proiectul marchează un pas concret spre o Românie mai empatică și mai sănătoasă.