Acasa » Eveniment » Tragedie în orașul Cernavodă. Bărbat, înjunghiat mortal după o ceartă cu un prieten

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 19:10
Tragedie în orașul Cernavodă. Bărbat, înjunghiat mortal după o ceartă cu un prieten
Foto simbol: Pixabay

O ceartă între prieteni s-a sfârșit tragic cu moartea unuia dintre ei, înjunghiat de mai multe ori. Incidentul s-a petrecut în orașul Cernavodă, iar poliția l-a reținut pe autor.

Cuprins:

  • Cum s-a încheiat un conflict între prieteni
  • Alte evenimente violente în Constanța

Cum s-a încheiat un conflict între prieteni

Tragedia s-a petrecut sâmbătă seara. Victima este un bărbat în vârstă de 48 de ani care  murit după ce a fost înjunghiat de mai multe ori, de prietenul cu care s-a luat la ceartă. Lovitura fatală l-a atins în zona inimii. Potrivit surselor judiciare din rândul anchetatorilor care investighează crima, cei doi s-ar fi luat la ceartă, iar de aici s-a ajuns la crimă.

Suspectul este un bărbat de 41 de ani, din Medgidia, cu antecedente penale. Acesta a încercat, în primă fază, să fugă de la locul incidentului tragic. Ulterior, însă, după câteva ore, s-a predat unui polițist din cadrul Poliției Municipiului Medgidia.

„Persoana bănuită de comiterea faptei a fost reținută pentru 24 de ore și condusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Astăzi va fi prezentată instanței, cu propunere legală”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Cercetările menite să clarifice circumstanțele în care s-a produs crima, sunt derulate cu implicarea polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Constanța și a celor din Poliția Municipiului Medgidia și Poliția Orașului Cernavodă.

Alte evenimente violente în Constanța

Crima din Cernavodă, de sâmbătă seară, a fost unul dintre incidentele violente care s-au petrecut în județul Constanța. Tot în cursul serii de sâmbătă, pe o sradă din Constanța, doi bărbați au agresat trei persoane de 28, 44 și 50 de ani, folosind un cuțit. Autoritățile au stabilit că incidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool.

Agresorii au fost prinși rapid după o intervenție a polițiștilor. Astfel, unul dintre ei a fost depistat pe stradă de polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră. Cel de-al doilea a fost ridicat, de autorități, de la domiciliu. Ambii au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

În ambele cazuri, anchetele continuă pentru a stabili cu exactitate motivele și circumstanțele care au dus la aceste incidente.

