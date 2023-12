Tragedie la un internat din Odorheiu Secuiesc. Cătălin Drulă: Avem o guvernare iresponsabilă și o guvernare a tragediilor, care nu se sfârșesc niciodată (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă, a fost prezent în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, unde a comentat . În total, trei fete au fost rănite, iar un băiat a murit, după ce un perete al internatului în care erau cazați s-a prăbușit.

“În primul rând, vreau să spun că e o tragedie. Sunt și eu părinte și nici nu îmi pot imagina prin ce trec părinții acelor copii, care și-au trimis copiii la o școală ca să învețe, nu ca să ajungă în spitale sau sau, din păcate, mai rău. Și gândurile și ale mele, și ale colegilor din USR sunt, în primul rând, alături de aceste familii. Astăzi, în Camera Deputaților, am avut, într-adevăr, pe ministrul Educației, pe doamna Ligia Deca, și la o moțiune împotriva dumneaei, pentru că noi spunem că e un ministru care de multe ori ar fi trebuit să își dea demisia, și pe discuția pe buget, unde vedem că la Educație se taie în timp ce la speciali se dă mai mult, și da, asta este cumva, tragic că după 9 ani de România educată, aici ne găsim.

Spune doamna ministru despre școală, văd că e o informație de ultimă oră, care spune că școala nu fusese încă evaluată seismic, adică nu era încadrată în risc, pentru că nu fusese evaluată. Nu știu dacă este adevărată, până la urmă e o informație și o chestiune care e în desfășurare. Dar ce este cert, e că avem o guvernare, de 2 ani, iresponsabilă și o guvernare a tragediilor, care nu se sfârșesc niciodată. Domnul Ciolacu are chiar tupeul să sfideze pe români și să vorbească, nu știu, e la modă, și văd că au și o campanie a PSD-ului, să vorbească despre mortalitate, despre decese.

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în această guvernare pe bandă rulantă, de la oamenii care mor cu zile în spitale și cazuri care au revoltat opinia publică, la azilele groazei din Voluntariul doamnei Firea, care e înapoi, bine mersi, în PSD, și la tot restul tragediilor, la Ministerul Transporturilor, oameni din sistemul feroviar, care și-au pierdut viața acolo, este un șir nesfârșit, care are în comun o guvernare proastă, o guvernare hoață, o guvernare care fură atât prezentul cât și viitorul românilor. Și asta trebuie să se schimbe după alegerile de la anul, pentru că altfel lucrurile nu se vor îmbunătăți de la sine. Trebuie să tragem de noi, să ne găsim aceste resurse de a da jos acest regim, anul viitor, de asta am format astăzi această alianță, am unit dreapta.

Alianța se numește Dreapta Unită, este un proiect deschis, în care suntem noi cei de la USR, sunt cei de la PMP, cei de la Forța Dreptei, sunt oameni care au rezistat pesedismului, pentru că să știți că n-au fost puține încercările de a spune ‘vă găsim ceva fiecăruia, dar nu vă uniți’, pentru că ei știu că este un pericol și că România își dorește o astfel de soluție cu adevărat liberală, o soluție de guvernare competentă”.