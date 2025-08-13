Tragedie pe A1 Bucureşti – Piteşti. Un om a murit, iar circulația este blocată

Un bărbat a murit miercuri dimineață, pe Bucureşti – Piteşti. pe care o conducea a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, între kilometri 75 și 76. Circulația este blocată.

Circulație blocată

Tragedia a avut loc în zona localității Ionești, județul Dâmbovița. Anunțul a fost făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

„Accident rutier pe Autostrada A1, km 75. O duba plină cu marfă s-a răsturnat blocând circulația total pe Calea 1 și banda 2, Calea 2”, a precizat, miercuri, 13 august, pe Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

La locul accidentului se află echipaje de Poliție și SMURD, dar și lucrători ai Secției de Autostrăzi.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că autoutilitara a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, conform .

„În urma accidentului, conducătorul auto a decedat. Se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești, fiind restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus”, precizează Poliția Română.

Reluarea circulației în condiții normale se estimează că va fi posibilă după ora 08.30.