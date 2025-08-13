B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie pe A1 Bucureşti – Piteşti. Un om a murit, iar circulația este blocată

Tragedie pe A1 Bucureşti – Piteşti. Un om a murit, iar circulația este blocată

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 07:57
Tragedie pe A1 Bucureşti – Piteşti. Un om a murit, iar circulația este blocată
Sursa foto: Shutterstock

Un bărbat a murit miercuri dimineață, pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Duba pe care o conducea a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat pe carosabil, pe sensul către Bucureşti, între kilometri 75 și 76. Circulația este blocată.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Circulație blocată

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc în zona localității Ionești, județul Dâmbovița. Anunțul a fost făcut de Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

„Accident rutier pe Autostrada A1, km 75. O duba plină cu marfă s-a răsturnat blocând circulația total pe Calea 1 și banda 2,  Calea 2”,  a precizat, miercuri, 13 august, pe Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

La locul accidentului se află echipaje de Poliție și SMURD, dar și lucrători ai Secției de Autostrăzi.

Circulație blocată

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că autoutilitara a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, conform Adevărul.

„În urma accidentului, conducătorul auto a decedat. Se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești, fiind restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus”, precizează Poliția Română.

Reluarea circulației în condiții normale se estimează că va fi posibilă după ora 08.30.

