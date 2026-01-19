B1 Inregistrari!
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”

Ana Maria
19 ian. 2026, 18:17
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Care este motivul reducerii pensiei, după 41 de ani de muncă
  2. Ce înseamnă perioadele necontributive pentru calculul pensiei
  3. Ce drepturi au pensionarii în astfel de situații

Pensie redusă cu 1.000 de lei după 41 de ani de muncă. Un caz surprinzător a ieșit la iveală după aplicarea noii legi a pensiilor, nr. 360/2023. Un pensionar care a lucrat legal mai bine de 41 de ani a observat o reducere substanțială a pensiei lunare, de la 4.000 de lei la 3.090 lei. Modificarea a venit ca urmare a unei decizii de recalculare emise de Casa Teritorială de Pensii.

Care este motivul reducerii pensiei, după 41 de ani de muncă

Conform noii legi, pensia se calculează în baza punctelor obținute din contribuțiile efective și ia în considerare doar perioadele contributive. Astfel, perioadele necontributive afectează semnificativ suma finală. Pensia nu mai este indexată la cuantumul vechi, ci la valoarea recalculată.

Mi-au tăiat aproape 1.000 de lei și nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani. Voi contesta decizia pentru că nu este corect să pierzi aproape 1.000 de lei după ce ai muncit zeci de ani”, a declarat pensionarul, potrivit Cancan.

Ce înseamnă perioadele necontributive pentru calculul pensiei

Pensionarul avea un stagiu total de cotizare de 41 de ani și 7 luni, însă, doar 35 de ani și 1 lună au fost contributivi. Diferența dintre cele două perioade, considerată necontributivă, a dus la scăderea pensiei. Aceasta a fost recalculată astfel încât să se încadreze la pensia pentru limita de vârstă, conform noii legi, intrată în vigoare din 1 septembrie 2025.

Chiar dacă au fost luate în calcul sporurile pentru grupele de muncă și punctele de stabilitate, efectul perioadelor necontributive a fost decisiv.

Ce drepturi au pensionarii în astfel de situații

Este important de reținut că perioadele necontributive pot genera penalizări, iar pensia finală poate fi mai mică decât înainte de recalculare. Pensionarii care consideră că au fost nedreptățiți au dreptul să conteste decizia casei de pensii.

Termenul pentru depunerea contestației este de obicei de 30 de zile de la comunicarea deciziei de recalculare.

Modificările recente ale legislației privind pensiile au provocat scăderi neașteptate ale veniturilor unor pensionari, ridicând semne de întrebare despre impactul perioadelor necontributive în calculul noilor indemnizații.

