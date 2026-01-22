Traian Băsescu este sigur că relațiile dintre România și se vor ameliora. Mai întâi, spune, Donald Trump trebuie să se convingă de faptul că nu va avea succes cu pretențiile sale referitoare la Groenlanda sau Canada.

Cum vede Traian Băsescu relația cu Statele Unite

Fotul președinte a declarat, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Politica Zilei, că relația României cu Statele Unite este bună. Cu excepția episodului de la Munchen, când vicepreședintele JD Vance a criticat , nu au existat alte probleme. Pe de altă parte, a spus Traian Băsescu, pentru administrația de la București, prioritară trebuie să fie relația cu Uniunea Europeană. Pentru că facem parte din Europa.

„România are o relație bună cu Statele Unite. În afară de incidentul de la Munchen de anul trecut, nu am avut probleme cu SUA. În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, Europa. Aceasta este zona politică de importanță zero”, a spus Băsescu.

a declarat că România trebuie să-și consolideze parteneriatul cu SUA, dar pentru a reuși este nevoie ca și aceștia să-și dorească. El s-a arătat convins că, în cele din urmă, Donald Trump își va da seama de , așa cum a făcut-o și George Bush, în trecut. Iar la momentul acela se va îndrepta și către România.

„Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să vrea și ei. Aceasta este singura problemă. Nu știu când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre – pentru că se va uita – așa cum s-a uitat și Bush, la vremea lui și a înțeles că este o prioritate. Dar mai durează, probabil. Deocamdată se ocupă să strângă miliardul de la fraierii care au semnat azi, acordul. Are treabă cu caseria”, a spus Băsescu.

Când va relua România contactele cu SUA

Traian Băsescu a declarat că România va relua contactele cu Statele Unite după ce Donald Trump își va da seama că nu poate obține ceea ce-și dorește acum. În opinia sa, relațiile se vor îmbunătăți mai ales după ce i se va explica faptul că prezența americană nu este indispensabilă pentru securitatea Europei, așa cum crede acum.

„Părerea mea este că România va relua contactele cu SUA după ce Trump își rezolvă prioritățile acestea pe care le-a afișat, dar nu le va obține. Când se va lămuri că nu poate lua nici Groenlanda, că nu poate să facă statul 51 din Canada. Atunci se va liniști și, mai ales, când cineva îi va explica că nu este atât de indispensabil în arhitectura de securitate a Europei”, a precizat Băsescu.

Fostul președinte a explicat cum funcționează forța de intervenție rapidă a NATO în Europa și care este ponderea Statelor Unite în aceasta. Potrivit spuselor sale, armatele statelor europenei dau cei mai mulți militari în această structură.

„În 2022, după summitul din Țara Galilor din din 2014, NATO avea o forță de intervenție rapidă de 40.000 de militari. După 2022, NATO a hotărât să crească capacitatea forței de intervenție rapidă la 300.000 de militari. Asta înseamnă că, în 72 de ore, NATO propulsează 40.000 de militari, după care, în câteva zile, până la 300.000 de militari, dacă apare vreo breșă de securitate pe flancul estic.

Mai mult decât atât, este echipament NATO prepoziționat pe flancul estic. Acest lucru înseamnă că echipamentele militare sunt, iar avioanele trebuie să mai aducă doar militarii. Orice ar face SUA, mai mult de 80.000 de militari nu vor putea disponibiliza, în acest timp scurt, la reacție rapidă. Atâția au în Europa. Or, noi vorbim de 300.000, iar diferența până la 300.000, de la 80.000, este forță europeană”, a explicat fostul președinte.

Traian Băsescu, despre o armată europeană

Fostul președinte a comentat declarațiile lui Donald Trump referitoare la faptul că Europa nu ar avea o armată care să o protejeze, iar apărarea este asigurată de SUA. Traian Băsescu a precizat că este formată din armatele statelor membre. Dacă acestea vor hotărî să-și facă propriul comandament, va fi foarte ușor să-și pună trupele în comun. Iar atunci va exista o armată europeană.

„Un alt aspect pe care aș vrea să-l înțelegem este că NATO nu are o armată. NATO are armatele statelor membre. De ce Europa nu are o armată? Pentru că există NATO. Europa poate să-și facă comandamente și să-și ia sub comandă proprie armatele din UE. Și așa va exista o armată europeană”, a arătat Băsescu.

Fostul președinte a precizat că marea problemă de securitate a Europei este legată de resursele nucleare. Doar Franța și Marea Britanie au focoase nucleare, iar acestea sunt limitate. În acest context, arsenalul nuclear european va trebui crescut, chiar dacă va impica costuri foarte mari.

„Avem marea problemă a resurselor nucleare. Avem Franța, avem Marea Britanie care au capacități nucleare. Vor trebui crescute și asta este costisitor. Rămânând buni parteneri ai SUA și dorind ca NATO să prospere și să crească în capacitate de apărare, trebuie să ne creștem capacitatea de apărare”, a concluzionat Băsescu.