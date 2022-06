Traseul avionului neautorizat: A fost cumpărat recent de trei străinii misterioși

Anchetatorii încep să dezlege misterul avionului care a decolat din Lituania şi a intrat ilegal în spaţiul aerian al mai multor ţări din Europa de Est, inclusiv al României. Aeronava fusese cumpărată cu doar o săptămână înainte de incident, de trei persoane necunoscute, dintre care un vorbitor de limbă rusă.

Bronius Zaronskis, pilot şi director al Nida Air Park, a deținut aeronava anterior și a vândut-o către 3 bărbați străini.

„Nu erau lituanieni. Nu pot spune din ce ţară erau, poate ucraineni, poate români sau bulgari. Am comunicat cu un bărbat în rusă. Nu ştiu numele acelor bărbaţi. Nu m-a interesat. Au venit la Panevezys săptămâna trecută şi au inspectat avionul timp de câteva zile, s-au ocupat de documente”, a spus Zaronskis, citat de

Potrivit acestuia, avionul a fost cumpărat de o organizație. „Încercam să-l vând de mulți ani. Nu am avut unde să-l pun, așa că mă bucur că l-au cumpărat. […] Nu-mi amintesc ce organizație l-a cumpărat” a mai spus Zaronskis, potrivit sursei citate.

Avionul a trecut prin mai multe înmatriculări de-a lungul timpului, în Statele Unite, Franţa şi Elveţia. În final, a fost înregistrat în Lituania. Totuşi, avionul fusese radiat din registrele lituaniene.

Aparatul de tip Piper PA-23-250 Aztecm cu seria de fabricaţie 27-2250, a traversat miercuri mai multe ţări NATO, fără un plan de zbor, cu staţia radio şi transponderul închise, dar şi neîmatriculat. Potrivit reprezentanţilor aeroporturilor lituaniene, aeronava nu a decolat de pe niciunul dintre aeroporturile mari din Vilnius, Kaunas şi Palanga, dar ar fi putut face acest lucru de pe alte aeroporturi mai mici din ţară.

Aeronava cu doi pasageri nu avea un plan de zbor aprobat. Pilotul nu a răspuns solicitărilor radio şi semnalelor vizuale, a adăugat Ministerul Român al Apărării.

Două avioane de luptă Gripen maghiare, două avioane de luptă americane F-16 şi două avioane de luptă F-16 româneşti l-au interceptat şi escortat până a intrat în spaţiul aerian bulgar. În primă fază, a aterizat fără permisiune la o bază sportivă din Debrețin, unde a alimentat cu combustibil. Aparatul de zbor a fost interceptat de două aeronave militare ale Forțelor Aeriene Ungare, care l-au însoțit chiar si când aeronava suspecta se afla in spațiul aerian al tarii noastre. Mai apoi, ținta a fost preluată de două aeronave ale Forțelor Aeriene ale SUA. Avionul a aterizat in Bulgaria, între localitățile bulgare Targovishte și Shumen, unde a fost găsit abandonat de autoritățile bulgare, acoperit cu o prelata. O investigație este în curs de desfășurare cu privire la persoanele din avion și la scopul zborului, a spus Boyko Rashkov, ministrul de interne bulgar, menționând că aeronava are 60 de ani.