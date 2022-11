Trei destinații din România unde toamna este și mai frumoasă (VIDEO)

România este o țară deosebit de frumoasă. Tot mai mulți turiști vor să o exploreze. Lacuri, cascade, păduri seculare și alte daruri ale naturii pot fi admirate la noi, acasă. Cascada Cailor, Lacul Albastru și Lacul Colibița sunt destinații perfecte pentru . Toamna, peisajele sunt și mai frumoase și ne încântă ca niciodată.

Cascada Cailor

Cascada Cailor este situată în apropiere de stațiunea turistică Borșa, în partea de Nord-Est a Munților Rodnei. Apa adunată într-un circ glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit ˝Podul Cailor˝, în mai multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din România. Se află la altitudinea de 1300 m iar căderea de apă este de 90 metri. Cascada este accesibilă din mai multe direcții, dinspre Borșa-Complex cu telescaunul, sau pe jos, sau dinspre zonele mai înalte ale Munților Rodnei.

Se spune că Muntele Piatra Rea a reprezentat locul preferat al celor ce locuiesc în zonă pentru a-și ține hergheliile de cai începând cu primăvara până în toamnă, motivul fiind unul simplu: pășunile sunt de o frumusețe și o bogăție greu de văzut în alte locuri, astfel, caii puteau paște în voie fără a fi deranjați. Însă cum poveștile nu sunt frumoase până la capăt, se spune că hergheliile de cai obișnuiau să fie atacate de urși, aceștia fiind înfometați și căutând hrană în carnea cailor, scrie

Locul fiind unul deschis, șansele de izbândă ale ursului erau mici. Însă ursul, fiind un animal deștept, cum este și cunoscut, găsea soluții și încolțea animalele deasupra prăpastiei de lângă ceea ce în zilele noastre se numește chiar Cascada Cailor. Astfel, fiind prinse într-un loc strâmt, bietele animale nu mai aveau șanse și cădeau pradă ursului. Legenda spune că astfel, ursul, se alegea cu un număr apropiat celui de 15 cai.

De atunci, localnicii au numit această cascadă ca fiind a cailor, datorită acestei legende. Odată cu această cascadă, întreaga zonă a fost redenumită, muntele din apropiere primind numele de Muntele Cailor, circul glaciar primind și el numele de Podul Cailor. Pentru ca întreg peisajul să poarte acest nume, pârâul ce se prelinge în vale poartă de asemenea numele de Izvorul Cailor, arată .

Lacul Albastru

Lacul Albastru din Maramureș este unicat în Europa datorită felului în care s-a format, dar și datorită unei proprietăți pe care acesta o are, schimbându-și culoarea în funcție de anotimp, de poziția soarelui sau de temperatura apei. Lacul artificial s-a format în anul 1920, prin prăbuşirea unei vechi galerii de mină.

Lacul are o culoare aparte. Această culoare este dată de conținutul apei, bogată în sulfat de fier și melanterit, substanțe provenite de la vechea mină din apropierea lacului. Conform cercetătorilor, acesta are o concentrație chimică destul de puternică, acidul sulfuric fiind prezent într-o concentrație de 7.8 g la litru.

Primăvara, lacul albastru are și albastru închis, vara, când este mai cald, are culoarea verde închis si uneori cu reflexe de smarald. Toamna, culoarea lacului devine verde închis și uneori maro. Se spune că aceste schimbări se datorează atât temperaturii apei, cât și poziției soarelui, notează

Lacul Colibița

Colibița reprezintă poarta de intrare în Munții Căliman, amplasarea sa pe malul lacului de acumulare cu același nume, oferind diverse posibilități de odihnă și recreere. Colibița este de fapt o stațiune climaterică, situată la 830 m altitudine, la o distanță de 18 km de Prundul Bârgăului, pe versantul sudic al Munților Bârgăului, pe valea râului Bistrița.

Turismul a apărut în această zonă la finele secolului al XIX-lea, atunci când, conform documentelor vremii, o domnișoară din Bistrița s-a vindecat de tuberculoză grație aerului din această zonă, extrem de bogat în ozon.

Zona ofera vaste posibilitati de destindere pentru iubitorii muntelui, in orice anotimp: excursii, drumetii (Taul Zanelor, izvorul de apa minerala Borcut, trasee montane – traseu marcat de 3,5 ore pana in Vf. Bistricioru, Castel Dracula langa Pasul Tihuta – 1100 m alt), ciclism montan, caiac, alpinism, pescuit (pastrav, clean, caras – in lacul Colibita), plimbari cu sania etc.