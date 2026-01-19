Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună? Pentru mulți români, prânzul comandat la birou era soluția ideală: rapid, gustos și fără bătăi de cap. În ultimul an însă, acest obicei a început să apese serios asupra bugetului. Mâncarea comandată la birou s-a scumpit cu aproximativ 30%, iar pentru tot mai mulți angajați, costurile nu mai pot fi justificate.

Prețurile ridicate din aplicațiile de livrare îi determină pe oameni să își regândească rutina zilnică și să caute variante mai prietenoase cu portofelul.

Ce alternativă aleg tot mai mulți români

În fața scumpirilor, o soluție clasică revine în prim-plan: mâncarea gătită acasă și adusă la birou în caserolă. Deși presupune mai multă organizare, această opțiune câștigă rapid popularitate.

Specialiștii spun că renunțarea la zilnice și trecerea la mesele pregătite acasă poate însemna economii de până la 2.000 de lei pe lună, mai ales pentru cei care comandau frecvent.

Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună? Iată cum arată un prânz ieftin, dar echilibrat

O masă sănătoasă nu trebuie să fie nici complicată, nici costisitoare. Ingredientele pot fi alese din ce există deja în frigider, iar combinațiile pot fi refolosite pentru mai multe zile.

„În general, merg pe chestii destul de simple şi ce mai am prin frigider. Astăzi am făcut 2 frigărui de pui pe care de obicei îmi place să le combin cu fibre de oricare. Astăzi am nişte spanac şi valeriană şi mai am jumătate de castravete şi de morcov şi încă jumătate de avocado. Cu restul puiului am făcut de exemplu pentru o altă zi un wrap cu exact aceleaşi ingrediente. Wrapul ăsta e în jur de 8 lei, aici cred că avem un leu de salată şi măr”, spune Cati Avădănii, influencer, potrivit .

Costurile sunt incomparabil mai mici față de un prânz comandat, unde o masă similară ajunge rapid la câteva zeci de lei.

Ce greșeli trebuie evitate când pregătim mâncarea de acasă

Experții atrag atenția că economiile reale apar doar dacă există un minim de planificare. Cumpărăturile făcute impulsiv pot anula rapid avantajele gătitului acasă.

„Întotdeauna o listă! În principiu, alimentaţia noastră se împarte în alimente de bază, alimente care au un cost extrem de limitat. În etapa a doua ar fi proteina, în general carnea este mai scumpă şi în etapa a treia intră şi aceste achiziţii impulsive, gustările. Putem să ne bazăm pe piureuri, salate, supe şi ciorbe. Dacă se întâmplă să avem alimente în exces, depozitarea lor în congelator este binevenită”, spune bucătarul Gabriel Gorgan.

În contextul inflației și al scumpirilor în lanț, românii sunt tot mai atenți la cheltuielile zilnice. Mâncarea pregătită acasă oferă control total asupra costurilor și ingredientelor, motiv pentru care tot mai mulți angajați renunță la confortul livrării.