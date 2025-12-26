Un client din Suceava a plasat, anul acesta, nu mai puțin de 2.409 comenzi pe eMAG. Un comunicat al platformei arată ce categorii de produse s-au vândut cel mai bine în 2025 și cum s-au schimbat obiceiurile de plată ale românilor.

Ce au cumpărat românii din online

În topul preferințelor au fost detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare.

Dacă ne uităm la categoriile care au crescut cel mai mult față de anul trecut, primele locuri sunt ocupate de consolele de gaming, care au avansat cu 26%, urmate de suplimentele alimentare și produsele de nutriție, cu +24%.

De asemenea, cererea pentru electrocasnicele mari a crescut cu 22%, iar accesoriile pentru tablete, piesele auto, trolerele, consumabilele și dispozitivele medicale au avut fiecare câte un plus de 20%.

Segmentul de vehicule și produse sanitare a urcat cu 18%, iar jucăriile cu 17%, arată datele dintr-un comunicat eMAG.

Cele mai multe comenzi au venit din zona București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Totuși, „campionul absolut” a fost suceveanul care a făcut 2.409 comenzi.

Cum s-au schimbat obiceiurile de plată ale românilor

eMAG mai susține că, anul acesta, plata cu cardul a ajuns la 71% din totalul tranzacțiilor – cu 4% mai mult decât anul trecut –, iar aproape 22% dintre comenzi au fost achitate în rate.

De asemenea, aproape două treimi dintre cumpărători au preferat ridicarea coletelor din easybox.