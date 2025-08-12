Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas

Pâinea turcească tip „Vakfıkebir” este tot mai prezentă pe mesele românilor, apreciată pentru textura sa pufoasă și aroma bogată, dată de combinația de iaurt și coacerea cu abur. Inspirată din tradiția culinară a regiunii Trabzon, această pâine se poate prepara clasic, cu miez aerat și crustă crocantă, sau sub formă de lipii subțiri „bazlama”, ideale pentru sandvișuri rapide sau ca garnitură la preparate orientale.
Secretul constă în drojdia activată corect, dospirea lentă și coacerea la temperatură înaltă, cu abur, care îi conferă o crustă aurie și crocantă. În plus, este o pâine versatilă și ușor de păstrat, rămânând gustoasă zile întregi, fie la temperatura camerei, fie reîmprospătată în cuptor.
Cuprins:
- Care sunt ingredientele necesare pentru pâinea Vakfıkebir cu iaurt
- Cum se prepară pâinea turcească Vakfıkebir pas cu pas
- Cum poți păstra pâinea proaspătă mai mult timp
Care sunt ingredientele necesare pentru pâinea Vakfıkebir cu iaurt
- 500 g făină albă (tip 650 sau 550)
- 7 g drojdie uscată (sau 20 g drojdie proaspătă)
- 250 ml apă călduță
- 100 g iaurt natural (nesărat)
- 1 lingură ulei de măsline
- 1 linguriță sare
- 1 linguriță zahăr
Poți opta pentru varianta lipie mai subțire, tip „bazlama”, dacă preferi un stil diferit.
Cum se prepară pâinea turcească Vakfıkebir pas cu pas
- Activează drojdia – amestecă apa călduță cu zahărul și drojdia, lasă 10 minute până se formează spumă.
- Frământă aluatul – combină făina, sarea, iaurtul și uleiul, adaugă drojdia activată și frământă 8–10 minute până obții un aluat elastic.
- Dospire – acoperă aluatul și lasă-l la loc cald timp de 1 oră.
- Modelare – formează o pâine rotundă sau alungită; pentru lipii, împarte aluatul în 4 și întinde ușor.
- Al doilea repaus – acoperă și lasă aluatul să se odihnească 20–30 de minute.
- Coacere – preîncălzește cuptorul la 220 °C, pune o tavă cu apă fierbinte pe grătarul de jos pentru abur, coace pâinea 25–30 minute (lipiile doar 8–10 minute).
- Răcire – lasă pâinea să se răcească pe un grătar, fără să o acoperi, pentru a păstra crusta crocantă.
Cum poți păstra pâinea proaspătă mai mult timp
- Ziua 1–2: înfășoară pâinea rece în hârtie de copt sau pânză de bumbac pentru a menține prospețimea.
- Ziua 3–4: dacă crusta se înmoaie, stropește pâinea cu puțină apă și încălzește 5–7 minute la 180 °C.
- Pentru perioade mai lungi: feliază pâinea și congeleaz-o; pentru consum, încălzește direct din congelator pentru a păstra aroma și textura.