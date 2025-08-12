Ce ingredient secret pun turcoaicele în pâine, pentru a ieși crocantă la exterior și moale la interior. Rețeta pas cu pas

a turcească tip „Vakfıkebir” este tot mai prezentă pe mesele românilor, apreciată pentru textura sa pufoasă și aroma bogată, dată de combinația de și coacerea cu abur. Inspirată din tradiția culinară a regiunii Trabzon, această pâine se poate prepara clasic, cu miez aerat și crustă crocantă, sau sub formă de lipii subțiri „bazlama”, ideale pentru sandvișuri rapide sau ca garnitură la preparate orientale.

Secretul constă în drojdia activată corect, dospirea lentă și coacerea la temperatură înaltă, cu abur, care îi conferă o crustă aurie și crocantă. În plus, este o pâine versatilă și ușor de păstrat, rămânând gustoasă zile întregi, fie la temperatura camerei, fie reîmprospătată în cuptor.

Cuprins:

Care sunt ingredientele necesare pentru pâinea Vakfıkebir cu iaurt

Cum se prepară pâinea turcească Vakfıkebir pas cu pas

Cum poți păstra pâinea proaspătă mai mult timp

Care sunt ingredientele necesare pentru pâinea Vakfıkebir cu iaurt

500 g făină albă (tip 650 sau 550)

7 g drojdie uscată (sau 20 g drojdie proaspătă)

250 ml apă călduță

100 g iaurt natural (nesărat)

1 lingură ulei de măsline

1 linguriță sare

1 linguriță zahăr

Poți opta pentru varianta lipie mai subțire, tip „bazlama”, dacă preferi un stil diferit.

Cum se prepară pâinea turcească Vakfıkebir pas cu pas

Activează drojdia – amestecă apa călduță cu zahărul și drojdia, lasă 10 minute până se formează spumă. Frământă aluatul – combină făina, sarea, iaurtul și uleiul, adaugă drojdia activată și frământă 8–10 minute până obții un aluat elastic. Dospire – acoperă aluatul și lasă-l la loc cald timp de 1 oră. Modelare – formează o pâine rotundă sau alungită; pentru lipii, împarte aluatul în 4 și întinde ușor. Al doilea repaus – acoperă și lasă aluatul să se odihnească 20–30 de minute. Coacere – preîncălzește cuptorul la 220 °C, pune o tavă cu apă fierbinte pe grătarul de jos pentru abur, coace pâinea 25–30 minute (lipiile doar 8–10 minute). Răcire – lasă pâinea să se răcească pe un grătar, fără să o acoperi, pentru a păstra crusta crocantă.

Cum poți păstra pâinea proaspătă mai mult timp