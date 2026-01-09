Vinul fiert poate părea soluția perfectă pentru a te încălzi iarna, însă specialiștii în sănătate avertizează că efectul său de căldură este temporar și înșelător. Consumat în condiții de extrem, poate crește riscul de hipotermie și deshidratare, punând în pericol organismul.

Cum creează vinul fiert senzația de căldură

Băuturile alcoolice, inclusiv vinul fiert, induc o senzație de încălzire datorită dilatării vaselor sanguine de la nivelul pielii. Sângele cald ajunge mai aproape de suprafața corpului, iar senzația de căldură este imediată, scrie Click.

Problema este că această dilatare accelerează pierderea de căldură din interior spre exterior. Cu alte cuvinte, organismul se răcește mai repede, iar riscul de hipotermie crește, chiar dacă simți o încălzire temporară.

Alcoolul și riscul de hipotermie

Consumul de vin fiert în condiții de frig poate compromite mecanismele naturale de reglare a temperaturii. Alcoolul reduce reflexul de tremurat, modul în care corpul generează căldură, și face organismul mai vulnerabil la frig.

În plus, vinul fiert poate diminua capacitatea de luare a deciziilor. Este esențial să evaluezi corect situațiile: să porți haine groase și stratificate, să cauți adăpost și să eviți deplasările lungi. Alcoolul poate întârzia sau împiedica aceste decizii, sporind riscul de accidente sau expunere prelungită la temperaturi scăzute.

Riscul de deshidratare

Alcoolul are și efect diuretic, determinând pierderea de lichide prin urină. Aerul rece și uscat favorizează deja deshidratarea, iar consumul de vin fiert amplifică acest efect.

Hidratarea insuficientă afectează capacitatea organismului de a menține temperatura și de a reacționa eficient la frig.

Alternativa sigură

Specialiștii recomandă băuturi calde fără alcool, precum ceaiurile, infuziile sau apa călduță, asociate cu haine groase și stratificate. Acestea oferă protecție reală împotriva frigului, fără a compromite sănătatea sau capacitatea de reacție.

Astfel, vinul fiert rămâne o plăcere de sezon, dar nu o soluție reală de încălzire în condiții de temperaturi scăzute.