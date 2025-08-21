Trucuri pentru a nu te plictisi in calatoriile lungi

Cred ca majoritatea dintre noi am avut o perioada in viata cand am calatorit pentru o perioada lunga de timp, n-am avut ce face si ne-am plictisit teribil.

Ei bine, atunci cand nu ai ce face, timpul parca trece mai greu si ai senzatia ca nu mai ajungi odata la destinatie.

Insa calatoriile lungi nu trebuie sa fie plictisitoare. Ba chiar dimpotriva: pot fi o ocazie buna sa faci lucruri pe care in viata de zi cu zi nu ai timp sa le faci sau nu iti trece prin cap sa le incerci.

In cele ce urmeaza, iti voi vorbi despre cateva trucuri simple, care pe mine personal m-au ajutat sa trec mai usor atunci cand ma puneam la drum lung sau cand aveam de mers cu trenul o perioada mai lunga de timp.

Invata ceva nou

Cel mai bun lucru pe care il poti face pentru dezvoltarea personala este sa inveti ceva nou. O calatorie lunga iti ofera ocazia perfecta sa inveti ceva nou, iar acest lucru pot sa spun ca l-am facut si eu.

Eu am fost atras de jocurile pe calculator inca de la o varsta frageda, astfel ca am ajuns sa joc Counter-Strike la un nivel semi-profesionist in Romania. Cunosteam foarte bine scena, atat cea nationala cat si cea internationala. Am observat ca au inceput sa apara din ce in ce mai multe platforme care puneau accent pe eSports, astfel ca m-am gandit ce as putea face pentru a avea o sursa de venit in plus.

Asa am ajuns la content writing. Deoarece la locul de munca nu aveam timp sa invat prea multe despre acest domeniu, am profitat de timpul liber din calatorii pentru a invata bazele acestuia.

Ulterior, am ajuns sa scriu pentru mai multe site-uri de eSports, iar odata cu trecerea timpului, am invatat atat de mult incat m-am putut orienta si spre alte domenii.

Pe drum, poti invata urmatoarele lucruri:

O limba noua: poti invata o limba noua prin aplicatii dedicate pentru mobil si tableta precum Duolingo

Skilluri: poti invata cum sa editezi fotografii sau clipuri video. Exista o multime de tutoriale pe internet, iar cunostintele invatate le poti aplica pentru a genera un venit suplimentar

Joaca jocuri pe telefon

Recunosc faptul ca uneori pur si simplu nu aveam chef sa invat nimic, ci doar sa ma bucur de timpul meu liber. Astfel ca, jocurile pe telefon au reprezentat salvarea in astfel de momente.

Aici ai la dispozitie 2 optiuni diferite:

Jocuri clasice: poti descarca pe telefonul mobil jocuri precum Candy Crush, jocuri de tip puzzle sau jocuri care sa-ti puna mintea la contributie precum 2048

Jocuri multiplayer: chiar daca esti in mers, exista o multime de jocuri multiplayer pe care le poti instala pe telefon. Poti juca atat singur, cat si cu prietenii

Jocuri de cazino: unii aleg sa se distreze testand platforme online de si jucand . Atata timp cat joci responsabil si doar pentru divertisment, e o modalitate de a a omora timpul liber. Unde mai pui ca poti face si bani daca esti norocos?

Scrie in jurnal

Pentru mine, pasiunea pentru scris a mers mana in mana cu jurnalul. Am observat faptul ca o calatorie lunga, fara laptopul de munca, reprezinta momentul ideal de a-mi pune pe hartie gandurile sau planurile pe care le am pentru viitor.

Personal sunt adeptul memoriilor in jurnal deoarece raman cu o amintire pe viata. Ani mai tarziu, cand le recitesti, poti sa traiesti exact atmosfera de atunci. Imi aduc aminte de primul jurnal scris, atunci cand am fost in vacanta cu bunicii la Covasna. Aveam vreo 10 ani de zile atunci cand am scris. Am descoperit jurnalul 15 ani mai tarziu, cand am cautat ceva de care aveam nevoie prin casa. Nu-ti imaginezi cat de mult am zambit cand am vazut ce am scris in trecut si cum vedeam viata la acea vreme.

In prezent, nu mai ai nevoie de un jurnal fizic. Poti scrie direct pe laptop, telefon sau tableta. Insa categoric, daca ai un carnetel mic si un pix, senzatia e mult mai autentica.

Vizioneaza filme si seriale offline

Probabil unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti face pentru calatoriile lungi este sa vizionezi filme si seriale offline. Atunci cand urmaresti un film sau un episod, timpul parca trece mai repede, astfel ca te poti trezi la destinatie „mult mai repede”.

Nu trebuie sa ai acces la internet pentru a viziona un film sau un serial tv. (Netflix, HBO Max, Disney+ sau Amazon Prime) permit descarcarea titlurilor pentru vizionare fara internet.

Asculta muzica sau podcast-uri

E ceva clasic, dar care este eficient. Totusi, am observat ca timpul parca trece putin mai greu decat daca m-as uita la un film sau la un serial. Pentru mine nu functioneaza atat de bine precum un film sau un joc pe telefon, insa pentru alte persoane acest lucru s-ar putea sa functioneze foarte bine.

In ceea ce priveste podcasturile, oferta este foarte bogata. Chiar si in Romania, exista foarte multi creatori de continut care se bazeaza strict pe podcast. Gasesti emisiuni despre tehnologie, istorie, masini si multe altele. Unele dintre ele sunt si educative, astfel ca poti imbina relaxarea cu dezvoltarea personala.