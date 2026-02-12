Orezul este unul dintre cele mai consumate și pare ușor de preparat, însă, în practică, poate crea probleme. Una dintre cele mai frecvente situații este lipirea boabelor de fundul oalei, lucru care afectează atât textura, cât și gustul preparatului. Din fericire, există câteva trucuri simple care pot preveni acest inconvenient.

Supă grasă sau lapte, secretul unei texturi mai bune

Unul dintre secretele folosite de bucătari este înlocuirea unei părți din apa în care fierbe orezul cu o cantitate mică de supă ușor grasă sau chiar lapte, scrie Click.

Grăsimea împiedică boabele să se lipească de vas și contribuie, în același timp, la obținerea unei texturi mai bogate și a unui gust mai intens. Este un detaliu simplu care poate transforma un preparat banal într-unul mai rafinat.

Sarea nu este doar pentru gust

Un praf de sare adăugat în apa de fierbere are un rol mai important decât simpla aromatizare.

Pe lângă faptul că intensifică gustul, sarea contribuie la menținerea texturii boabelor și la o fierbere uniformă.

Uleiul sau untul, aliați împotriva lipirii

O altă metodă eficientă este adăugarea unei lingurițe de ulei sau a unei bucăți mici de unt în apă, înainte de fierbere.

Grăsimea formează o peliculă fină care ajută la separarea boabelor și previne lipirea acestora de oală. În plus, oferă o aromă discretă și plăcută preparatului final.

Importanța tipului de orez și a amidonului

Tipul de orez joacă un rol esențial în rezultatul final. Conținutul de amidon, în special proporția dintre amiloză și amilopectină, determină dacă orezul va fi mai pufos, mai cremos sau mai lipicios după gătire.

Pentru a reduce excesul de amidon și a obține un orez mai aerat, bucătarii recomandă înmuierea acestuia în apă timp de aproximativ o oră înainte de preparare.

De asemenea, respectarea proporției corecte este esențială: două părți de apă la o parte de orez. Această regulă simplă ajută la menținerea boabelor separate și previne lipirea lor în timpul fierberii.