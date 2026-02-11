Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău trag un semnal de alarmă. Este vorba despre apariția unei noi metode de înșelăciune, care începe să facă victime. folosesc tehnici tot mai sofisticate pentru a păcăli oamenii și a le sustrage bani sau date personale. Până în acest moment, au fost identificate două victime care au căzut în plasa acestei scheme.

Ce tactică folosesc escrocii pentru a păcăli vârstnicii

O nouă schemă de înșelăciune îi are în vizor pe bătrâni, iar metoda este una simplă, dar eficientă. Persoane necunoscute bat la ușile acestora și se prezintă drept vecini de bloc, încercând să câștige rapid încrederea victimelor. Sub pretextul că vând produse alimentare, cer sume mari de bani și profită de încrederea persoanelor în vârstă.

În realitate, produsele din sacoșe nu corespund cu cele promise. Valoarea lor este mult mai mică, iar cantitatea diferă față de ceea ce a fost prezentat inițial.

Printre victime se numără o femeie de 83 de ani, din Comănești. „Din cercetările poliţiştilor s-a constatat că, la data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuinţa bătrânei, ar fi precizat că este vecina de bloc şi i-ar fi oferit spre vânzare peşte şi pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat persoanei care s-a recomandat ca fiind vecina sa suma solicitată, iar ulterior, după ce aceasta a plecat, a verificat conţinutul sacoşelor, constatând că în interior se aflau alte specii de peşte decât cele oferite spre vânzare şi cantitatea mai mică decât cea prezentată”, a transmis purtătorul de cuvânt al , notează Agerpres.

Cine sunt suspecții și ce au descoperit polițiștii

În urma verificărilor, anchetatorii au identificat un autoturism suspect în care se aflau doi bărbați din județul Galați. Verificarea acestuia a dus la descoperirea unei cantități importante de produse alimentare. În interior se aflau aproximativ 70 de kilograme de pește, din mai multe specii, și 20 de kilograme de carne de pui.

În apropierea mașinii a fost găsită și o femeie de 47 de ani, tot din județul Galați. Aceasta avea asupra sa o sacoșă în care se aflau șapte kilograme de carne de pui și 18 kilograme de pește. Cei trei au fost conduși la sediul Poliția Comănești pentru audieri.

Din cercetări a reieșit că aceștia ar fi înșelat încă o femeie în vârstă din localitate, folosind aceeași metodă. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 1.300 de lei. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, sub acuzația de , urmând să fie prezentați procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.