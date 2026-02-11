B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă

O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă

Ana Beatrice
11 feb. 2026, 23:32
O nouă metodă de înșelăciune face victime în Bacău. Bătrâni păcăliți cu produse alimentare vândute la ușă
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Ce tactică folosesc escrocii pentru a păcăli vârstnicii
  2. Cine sunt suspecții și ce au descoperit polițiștii

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău trag un semnal de alarmă. Este vorba despre apariția unei noi metode de înșelăciune, care începe să facă victime. Escrocii folosesc tehnici tot mai sofisticate pentru a păcăli oamenii și a le sustrage bani sau date personale. Până în acest moment, au fost identificate două victime care au căzut în plasa acestei scheme.

Ce tactică folosesc escrocii pentru a păcăli vârstnicii

O nouă schemă de înșelăciune îi are în vizor pe bătrâni, iar metoda este una simplă, dar eficientă. Persoane necunoscute bat la ușile acestora și se prezintă drept vecini de bloc, încercând să câștige rapid încrederea victimelor. Sub pretextul că vând produse alimentare, cer sume mari de bani și profită de încrederea persoanelor în vârstă.

În realitate, produsele din sacoșe nu corespund cu cele promise. Valoarea lor este mult mai mică, iar cantitatea diferă față de ceea ce a fost prezentat inițial.

Printre victime se numără o femeie de 83 de ani, din Comănești. „Din cercetările poliţiştilor s-a constatat că, la data de 10 februarie, în jurul orei 11:00, o persoană necunoscută s-a prezentat la locuinţa bătrânei, ar fi precizat că este vecina de bloc şi i-ar fi oferit spre vânzare peşte şi pui, solicitând suma de 850 de lei. Bătrâna i-a achitat persoanei care s-a recomandat ca fiind vecina sa suma solicitată, iar ulterior, după ce aceasta a plecat, a verificat conţinutul sacoşelor, constatând că în interior se aflau alte specii de peşte decât cele oferite spre vânzare şi cantitatea mai mică decât cea prezentată”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, notează Agerpres.

Cine sunt suspecții și ce au descoperit polițiștii

În urma verificărilor, anchetatorii au identificat un autoturism suspect în care se aflau doi bărbați din județul Galați. Verificarea acestuia a dus la descoperirea unei cantități importante de produse alimentare. În interior se aflau aproximativ 70 de kilograme de pește, din mai multe specii, și 20 de kilograme de carne de pui.

În apropierea mașinii a fost găsită și o femeie de 47 de ani, tot din județul Galați. Aceasta avea asupra sa o sacoșă în care se aflau șapte kilograme de carne de pui și 18 kilograme de pește. Cei trei au fost conduși la sediul Poliția Comănești pentru audieri.

Din cercetări a reieșit că aceștia ar fi înșelat încă o femeie în vârstă din localitate, folosind aceeași metodă. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 1.300 de lei. Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, sub acuzația de înșelăciune, urmând să fie prezentați procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.

Tags:
Citește și...
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Eveniment
Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Eveniment
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Eveniment
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Eveniment
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Eveniment
Anul 2026 se anunță extrem de greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Eveniment
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei
Eveniment
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată a primit închisoare pe viață
Eveniment
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată a primit închisoare pe viață
Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista
Eveniment
Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista
Cazul Vetmedan: 28 de milioane de lei pentru moartea în masă a câinilor. Primăriile care plătesc eutanasierea în loc de sterilizare
Eveniment
Cazul Vetmedan: 28 de milioane de lei pentru moartea în masă a câinilor. Primăriile care plătesc eutanasierea în loc de sterilizare
Ultima oră
23:54 - Prețul florilor crește cu 30% de Valentine’s Day. Ce sume trebuie să pregătească românii pentru un buchet
23:50 - Dragoș Sprînceană estimează că AUR „a aruncat 10 milioane de euro pentru SUA, fără niciun rezultat”: „Vă dați seama cum puteau să beneficieze românii de acești bani?” / Ce a spus despre Nicușor Dan și politica externă a României (VIDEO)
23:20 - Procurorii vor o pedeapsă mai grea pentru Constantin Țuțu, fostul deputat apropiat de Vladimir Plahotniuc
22:51 - Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
22:43 - Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei
22:33 - Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
22:08 - Un bebeluș ar fi murit după ce a consumat lapte praf. Produsul contaminat se găsește și în România
22:04 - Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
21:53 - Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
21:37 - Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”