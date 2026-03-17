Trupul unei adolescente de 15 ani, dată dispărută în urmă cu aproape două luni, a fost găsit marți în Canalul Dunăre-Marea Neagră, în zona ecluzei de la Agigea. Descoperirea a fost făcută în urma unei sesizări, iar autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze privind circumstanțele dispariției.

Intervenția pompierilor la Agigea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” a intervenit după ce a fost semnalată prezența unui posibil cadavru în apă, scrie Adevărul.

„Degajare cadavru din mediul acvatic, din Canalul Dunăre Marea Neagră, zona Ecluza Agigea”, a transmis iniţial .

Echipajele ajunse la fața locului au recuperat trupul din apă, iar cazul a fost preluat de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Identificarea victimei

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o adolescentă de 15 ani, elevă, care fusese dată dispărută de familie și căutată de polițiști.

Suspiciunile au apărut încă de la momentul dispariției, după ce pe podul rutier de la Agigea au fost găsite mai multe obiecte personale ale fetei, inclusiv un rucsac. Anchetatorii nu au exclus nici varianta unei sinucideri.

Cum a dispărut fata

Conform informațiilor transmise de polițiști, minora plecase de acasă în dimineața zilei de 23 ianuarie, cu intenția de a merge la școală, însă nu a mai ajuns la cursuri.

„La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 8.40, polițiștii constănțeni au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CHIVU ANA MARIA, de 15 ani, din localitatea Movilița. În această dimineață, aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, către o instituție de învățământ din municipiul Constanța, fără a ajunge la destinație. CHIVU ANA MARIA are 1,56 de metri înălțime, ochi albaștri, păr blond cu roz la vârfuri”, se arăta în comunicatul Poliției.

Ancheta continuă

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

Deocamdată, toate ipotezele rămân deschise, inclusiv cea a unei posibile sinucideri.