Turiști români revoltați în vacanța din Grecia. Incredibil ce li s-a întâmplat la o tavernă: „Mi s-a părut revoltător”

tot mai populară pentru un număr tot mai mare de români, aceștia fiind impresionați de peisajele spectaculoase și plajele superbe, dar și de ospitalitatea călduroasă a localnicilor. Cu toate acestea, nu toți conaționalii noștri sunt pe deplin satisfăcuți de serviciile oferite și aleg să-și exprime dezamăgirea în mediul online.

Consumația minimă de persoană impusă de o tavernă i-a revoltat pe turiștii români

În atenția tuturor, doresc să vă povestesc despre o româncă minunată, care de-a lungul a 15 ani și-a petrecut cu mare plăcere , așa cum am aflat din postările ei de pe Facebook. Cu toate acestea, în ultima ei experiență, a fost deranjată de politica impusă de o tavernă locală, care solicita o consumație minimă pe persoană.

„Din păcate în această seară am fost la restaurantul Se Seoula din Skala Prinos unde ne-au impus o consumație de 20 de euro de persoană, ceea ce mi se pare wow, să nu poți mânca într-un restaurant ce vrei și de ce sumă vrei. Mi s-a părut revoltător, nu mi se pare ok să ajungă să se poarte cu noi cei care am ridicat această insulă, așa. Cu părere de rău, după 15 ani, nu mai dorim să venim pe această insulă comercială”, a scris românca pe grupul Forum Thassos, scrie .

Reacția proprietarilor Sti Sesoula din Skala Prinos

În ziua următoare, deținătorii restaurantului au comunicat că soțul femeii care s-a plâns de consumația obligatorie ar fi manifestat un comportament extrem de agresiv față de personalul localului.

„Soțul meu și cum mine deținem un mic restaurant în Skala Prinos, numit Sti Sesoula. Servim în principal pește proaspăt și fructe de mare și ne străduim să oferim cea mai bună calitate posibilă și să tratăm oamenii cu amabilitate.

În acest moment, aș dori să informez toți clienții noștri că soțul acestei doamne a venit în restaurantul nostru și, pentru că nu i-a plăcut politica noastră, a aruncat cu meniul în chelnerul nostru!!! Avem totul înregistrat pe video!!! Sunt șocată că are tupeul să vorbească negativ despre noi după comportamentul lor dezgustător.

P.S. Toți membrii familiei și prietenii lor care erau cu ei s-au scuzat pentru comportamentul lor și s-au simțit prost.

Ea și soțul ei ar trebui să se simtă rușinați pentru un astfel de comportament, mai ales față de tinerii angajați. Când nu îți place un restaurant, te ridici și pleci, nu ai niciun drept să arunci cu lucruri în oameni!! Și da, avem o consumație minimă, deoarece avem un spațiu foarte mic, dar totuși o mulțime de personal și facturi care trebuie plătite. Nu trebuie să ne placi, dar trebuie să ne respecți pe noi și pe angajații noștri!”, au transmis proprietarii tavernei, pe aceeași pagină.